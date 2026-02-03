Бив військовозобов'язаних і знімав на відео: на Київщині офіцеру районного ТЦК оголосили підозру

У Київській області правоохоронці викрили посадовця територіального центру комплектування, якого підозрюють у жорстокому поводженні з військовозобов’язаними. За версією слідства, офіцер не лише застосовував силу, а й знімав свої дії на відео.

Як стало відомо на сайті Державного бюро розслідувань, працівники ДБР затримали начальника групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з районних ТЦК та СП Київської області та повідомили йому про підозру.

У відомстві наголошують, що будь-які прояви насильства, приниження людської гідності, катувань чи зловживання владою з боку посадових осіб є неприпустимими. У ДБР підкреслюють, що боротьба з катуваннями залишається одним із ключових напрямів їхньої роботи, особливо під час воєнного стану, адже такі дії підривають довіру людей до державних інституцій.

За даними слідства, посадовець систематично перевищував свої повноваження. Він принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичну силу, зокрема бив мобілізованих ногами. Крім того, офіцер фіксував побиття на відео, а згодом створював змонтовані ролики зі сценами власних "дій".

"Його дії мали системний характер та свідчать про зневагу до вимог закону й базових принципів військової служби. Замість виконання визначених законом обов’язків посадовець використовував службове становище для залякування та фізичного впливу на громадян", — йдеться в публікації.

Правоохоронці оголосили чоловіку підозру за частиною п’ятою статті 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади в умовах воєнного стану, що завдало істотної шкоди. За цією статтею йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Водночас у Київському міському ТЦК та СП станом на момент публікації матеріалу ситуацію не коментували.

Нагадаємо, що 31 січня в селищі Новогуйвинське у Житомирській області між військовослужбовцем ТЦК та місцевим виник конфлікт. Також до суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Ба більше, під час цього конфлікту між чоловіками виникла сутичка і військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета.

Також Фокус писав, що в Одесі працівники районного центру комплектування та член громадської організації силоміць посадили чоловіка в автобус і близько години возили містом, а також вимагали від нього гроші.