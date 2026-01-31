На Житомирщині військовий ТЦК здійснив постріл у бік цивільних: усі подробиці (відео)

Вранці у суботу, 31 січня, між військовослужбовцем ТЦК та жителем селища Новогуйвинське Житомирської області виник конфлікт. Військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета.

У співробітника територіального центру комплектації та соцпідтримки, який здійснював мобілізаційні заходи, виникла суперечка з місцевим жителем, до якої згодом долучилися випадкові перехожі. Про це повідомляє обласна поліція.

Між конфліктуючими сторонами виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, який мав при собі.

Правоохоронці, які знаходилися на місці події, припинили конфлікт. У поліції наголошують, що жодній цивільній особі тілесних ушкоджень спричинено не було.

Людина у військовій формі з предметом у руках, схожим на пістолет Фото: соцмережi

Наразі триває перевірка, у межах якої подія отримає остаточну правову кваліфікацію.

Відео дня

Тим часом у мережі поширюється відео з місця події, яке містить ненормативну лексику. На оприлюднених кадрах зафіксовано суперечку чоловіка у військовій та літньої людини. Також чути звук, схожий на постріл.

На момент виходу матеріалу Житомирський обласний ТЦК та СП подію не коментував.

Нагадаємо, проти працівників одеського ТЦК було порушено провадження за нанесення тілесних ушкоджень громадянину. Адвокат Олександр Чернієнко повідомляв, що його підзахисного фактично побили та незаконно мобілізували, а причетним до цього особам загрожує лише штраф у розмірі 850 гривень.

Також Фокус писав, що новий міністр оборони Михайло Федоров отримав завдання від президента покращити систему мобілізації та провести аудит роботи військкоматів для оцінки їх ефективності.