В Одесі відкрили справу проти працівників ТЦК за побої під час мобілізації: що їм загрожує

Одеський юрист Олександр Чернієнко повідомив, що проти працівників місцевого ТЦК та СП було порушено провадження за нанесення тілесних ушкоджень його клієнту. Правознавець каже, що його вразила кваліфікація та відповідальність за порушення закону.

Пан Черненко каже, що фактично його підзахисного побили та незаконно мобілізували, а причетним особам загрожує лише штраф у розмірі 850 гривень. Про це адвокат написав у своєму Facebook.

"Сьогодні зранку мені стало відомо, що прокуратура все ж таки побачила склад злочину, але лише за статтею 125 частиною 1 ККУ, [тобто] умисне легке тілесне ушкодження — карається штрафом до 850 гривень! Ви розумієте цей треш!? 850 гривень за те, що тебе представники влади відмордують посеред вулиці і мобілізують!", — повідомив юрист.

За його словаами, його клієнта незаконно затримали, він не порушував військовий облік, не перебував у розшуку, бо термін притягнення за це вже сплив. Однак, як свідчить юрист, всі четверо осіб, які є працівниками ТЦК, були індентифіковані та "вже дали свої пояснення співробітникам поліції".

Відео дня

Одеський юрист Олександр Чернієнко розповів про порушення справи проти працівників ТЦК Фото: Скриншот

Адвокат додає, що зареєстрував повідомлення про злочини за низкою статтей — ст. 127 КК України (умисне завдання побоїв), ст. 146 КК (катування), ст. 146-1 (викрадення людини та незаконне позбавлення волі вчинене за попередньою змовою організованою групою), ч. 2 ст. 296 КК (затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави), ст. 371 КК (завідомо незаконні затримання) та ст. 367 КК (службова недбалість).

Пан Чернієко говорить, що наразі призначено експертизу щодо його клієнта для зняття побоїв. Наразі з клієнтом він не має зв'язку, де перебуває "як заручник у РТЦК", а співробітники військкомату дають свій телефон та "під їх контролем він розмовляв з дружиною."

"Вже ввечері мене зателефонувала дружина і повідомила, що її чоловік не хоче ніяких розглідів ніяких справ, а хоче служити! Мені навіть страшно уявити що з моїм клієнтом роблять вже другу добу співробітники РТЦК. Розумієте що відбувається?! Людина, яку відмордували, яку викрали та позбавили свободи, не хоче ніяких розслідувань, а хоче служити та захищати цих злочинців!", — написав адвокат.

Згодом юрист додав, що його клієнта привезли для зняття побоїв у Білгородський РТЦК, але він "написав відмову від проходження судово-медичної експертизи, заявив що не має претензій до співробітників РТЦК і хоче служити".

"Також клієнт відмовився від порад адвоката та за ініціативою клієнта було розірвано договір з адвокатом. І все це відбувалось в присутності співробітників РТЦК! Стан здоровʼя клієнта на мою думку був не задовільний так як він кульгав на одну ногу і в очах був лише один страх", — резюмував адвокат Чернієнко.

На момент публікації матеріалу офіційні представники ТЦК та СП Одеської області не прокоментували ситуації.

Раніше Фокус розповідав про те, як в Одесі представники ТЦК вимагали у "заручника" $6 тисяч. В Одесі працівники районного центру комплектування та член громадської організації силоміць посадили чоловіка в автобус і возили містом, а також вимагали від нього гроші.

Згодом стало відомо, що на Львівщині сталася стрілялина в машину ТЦК. За даними поліції, в селищі Рудно 14 січня стріляв по автівці районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки місцевий житель.