В Одессе открыли дело против работников ТЦК за побои во время мобилизации: что им грозит

Одесский юрист Александр Черниенко сообщил, что против работников местного ТЦК и СП было возбуждено производство за нанесение телесных повреждений его клиенту. Правовед говорит, что его поразила квалификация и ответственность за нарушение закона.

Господин Черненко говорит, что фактически его подзащитного избили и незаконно мобилизовали, а причастным лицам грозит лишь штраф в размере 850 гривен. Об этом адвокат написал в своем Facebook.

"Сегодня утром мне стало известно, что прокуратура все же увидела состав преступления, но только по статье 125 частью 1 УК, [то есть] умышленное легкое телесное повреждение — наказывается штрафом до 850 гривен! Вы понимаете этот бред?!? 850 гривен за то, что тебя представители власти отмордуют посреди улицы и мобилизуют!", — сообщил юрист.

По его словам, его клиента незаконно задержали, он не нарушал воинский учет, не находился в розыске, потому что срок привлечения за это уже истек. Однако, как свидетельствует юрист, все четверо лиц, которые являются работниками ТЦК, были индентифицированы и "уже дали свои объяснения сотрудникам полиции".

Одесский юрист Александр Черниенко рассказал о возбуждении дела против работников ТЦК Фото: Скриншот

Адвокат добавляет, что зарегистрировал сообщение о преступлениях по ряду статей — ст. 127 УК Украины (умышленное нанесение побоев), ст. 146 УК (пытки), ст. 146-1 (похищение человека и незаконное лишение свободы совершенное по предварительному сговору организованной группой), ч. 2 ст. 296 УК (задержание, похищение или лишение свободы человека в любой другой форме, совершенное представителем государства), ст. 371 УК (заведомо незаконные задержания) и ст. 367 УК (служебная халатность).

Господин Черниеко говорит, что сейчас назначена экспертиза по его клиенту для снятия побоев. Сейчас с клиентом мужчины нет связи, а он находится "как заложник в РТЦК", тогда как сотрудники военкомата дают свой телефон и "под их контролем он разговаривал с женой".

"Уже вечером мне позвонила жена и сообщила, что ее муж не хочет никаких разбирательств никаких дел, а хочет служить! Мне даже страшно представить, что с моим клиентом делают уже вторые сутки сотрудники РТЦК. Понимаете что происходит?! Человек, которого отмучили, которого похитили и лишили свободы, не хочет никаких расследований, а хочет служить и защищать этих преступников!", — написал адвокат.

Впоследствии юрист добавил, что его клиента привезли для снятия побоев в Белгородский РТЦК, но он "написал отказ от прохождения судебно-медицинской экспертизы, заявил что не имеет претензий к сотрудникам РТЦК и хочет служить".

"Также клиент отказался от советов адвоката и по инициативе клиента был расторгнут договор с адвокатом. И все это происходило в присутствии сотрудников РТЦК! Состояние здоровья клиента, по моему мнению, было не удовлетворительное так как он хромал на одну ногу и в глазах был только один страх", — резюмировал адвокат Черниенко.

На момент публикации материала официальные представители ТЦК и СП Одесской области не прокомментировали ситуацию.

Ранее Фокус рассказывал о том, как в Одессе представители ТЦК требовали у "заложника" $6 тысяч. В Одессе работники районного центра комплектования и член общественной организации силой посадили мужчину в автобус и возили по городу, а также требовали от него деньги.

Впоследствии стало известно, что на Львовщине произошла стрельба в машину ТЦК. По данным полиции, в поселке Рудно 14 января стрелял по машине районного территориального центра комплектования и социальной поддержки местный житель.