"Бусифікація" та інші оборонні питання: Зеленський повідомив, які доручення дав Федорову

Президент України Володимир Зеленський доручив новому міністру оборони Михайлу Федорову три завдання, які повинні допомогти розв'язати проблеми з мобілізацією та наповненням армії. Які задачі поставлені Федорову та як вони підсилять різні напрямки стійкості України?

Зранку 30 січня президент Зеленський провів закриту зустріч з медіа, під час якої, серед іншого, ішлося про завдання для нового міністра оборони, повідомили у Telegram-каналі "Новини. Live". З'ясувалось, що посадовець повинен розв'язати проблему "бусифікації", контрактної армії та забезпечити захист неба, ідеться в у дописі медіа.

Новина доповнюється…