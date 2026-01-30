"Бусификация" и другие оборонные вопросы: Зеленский сообщил, какие поручения дал Федорову

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Михаилу Федорову три задачи, которые должны помочь решить проблемы с мобилизацией и наполнением армии. Какие задания поставлены Федорову и как они усилят различные направления устойчивости Украины?

Утром 30 января президент Зеленский провел закрытую встречу с медиа, во время которой, среди прочего, речь шла о задачах для нового министра обороны, сообщили в Telegram-канале "Новости. Live". Выяснилось, что чиновник должен решить проблему "бусификации", контрактной армии и обеспечить защиту неба, говорится в сообщении медиа.

Украинский президент во время встречи с медиа коснулся вопросов "энергетического перемирия", приглашения президента РФ Владимира Путина на встречу в Киев, деталей мирных переговоров и гарантий безопасности США. Зеленский не уточнил, что именно должен делать Федоров для исполнения распоряжений.

Решение Зеленского — планы нового министра обороны

Михаил Федоров стал новым министром обороны в середине января 2026 года, ранее писал Фокус. 14 января Зеленский провел первое рабочее совещание и выяснилось, что именно будет делать новый чиновник. Задачи по улучшению системы мобилизации касаются ревизии работы территориальных центров комплектования и поиск такой системы, чтобы войска регулярно получали пополнение, но от этого не страдала экономика. Федоров при этом заявил, что состоится аудит работы военкоматов для оценки эффективности. Среди прочего, министр обратил внимание на проблемы в ТЦК, которые влияют на обороноспособность страны, говорится в его сообщении в Telegram. Еще одно направление работы Федорова — финансовый аудит Минобороны и ВСУ, чтобы отбывать резервы для социального обеспечения военных.

Отметим, 29 января появилось заявление Федорова, которое касалось установки терминалов Starlink на ударных дронах ВС РФ. Министр сообщил, что сразу после получения информации о таких угрозах, Украина обратилась в компанию SpaceX. Чиновник заверил, что на сегодня ищут системные решения, блокирующего доступ россиян к спутниковой связи, который давал возможности операторам ВС РФ видеть цели в прямом эфире.

Напоминаем, Фокус писал о других заявлениях Зеленского 30 января. Среди них — информация о 20 пунктах договоренностей с США и об условиях "энергетического перемирия", не подтвержденного ни одним документом.