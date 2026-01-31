На Житомирщине военный ТЦК произвел выстрел в сторону гражданских: все подробности (видео)

Утром в субботу, 31 января, между военнослужащим ТЦК и жителем поселка Новогуйвинское Житомирской области возник конфликт. Военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета.

У сотрудника территориального центра комплектации и соцподдержки, который осуществлял мобилизационные мероприятия, возникла ссора с местным жителем, к которой впоследствии присоединились случайные прохожие. Об этом сообщает областная полиция.

Между конфликтующими сторонами возникла потасовка, во время которой военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе.

Правоохранители, которые находились на месте происшествия, прекратили конфликт. В полиции отмечают, что ни одному гражданскому лицу телесных повреждений причинено не было.

Человек в военной форме с предметом в руках, похожим на пистолет Фото: соцсети

Сейчас идет проверка, в рамках которой событие получит окончательную правовую квалификацию.

Между тем в сети распространяется видео с места происшествия, которое содержит ненормативную лексику. На обнародованных кадрах зафиксирован спор мужчины в военной и пожилого человека. Также слышен звук, похожий на выстрел.

На момент выхода материала Житомирский областной ТЦК и СП событие не комментировал.

Напомним, против работников одесского ТЦК было возбуждено производство за нанесение телесных повреждений гражданину. Адвокат Александр Черниенко сообщал, что его подзащитного фактически избили и незаконно мобилизовали, а причастным к этому лицам грозит лишь штраф в размере 850 гривен.

Также Фокус писал, что новый министр обороны Михаил Федоров получил задание от президента улучшить систему мобилизации и провести аудит работы военкоматов для оценки их эффективности.