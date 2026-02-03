Бил военнообязанных и снимал на видео: на Киевщине офицеру районного ТЦК объявили подозрение

В Киевской области правоохранители разоблачили чиновника территориального центра комплектования, которого подозревают в жестоком обращении с военнообязанными. По версии следствия, офицер не только применял силу, но и снимал свои действия на видео.

Как стало известно на сайте Государственного бюро расследований, работники ГБР задержали начальника группы обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества одного из районных ТЦК и СП Киевской области и сообщили ему о подозрении.

В ведомстве отмечают, что любые проявления насилия, унижения человеческого достоинства, пыток или злоупотребления властью со стороны должностных лиц недопустимы. В ГБР подчеркивают, что борьба с пытками остается одним из ключевых направлений их работы, особенно во время военного положения, ведь такие действия подрывают доверие людей к государственным институтам.

Відео дня

По данным следствия, чиновник систематически превышал свои полномочия. Он унижал военнообязанных, применял к ним физическую силу, в частности бил мобилизованных ногами. Кроме того, офицер фиксировал избиения на видео, а впоследствии создавал смонтированные ролики со сценами собственных "действий".

"Его действия имели системный характер и свидетельствуют о пренебрежении к требованиям закона и базовым принципам военной службы. Вместо выполнения определенных законом обязанностей чиновник использовал служебное положение для запугивания и физического воздействия на граждан", — говорится в публикации.

Правоохранители объявили мужчине подозрение по части пятой статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение власти в условиях военного положения, что нанесло существенный вред. По этой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В то же время в Киевском городском ТЦК и СП по состоянию на момент публикации материала ситуацию не комментировали.

Напомним, что 31 января в поселке Новогуйвинское в Житомирской области между военнослужащим ТЦК и местным возник конфликт. Также к спору впоследствии присоединились случайные прохожие. Более того, во время этого конфликта между мужчинами возникла стычка и военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета.

Также Фокус писал, что в Одессе работники районного центра комплектования и член общественной организации силой посадили мужчину в автобус и около часа возили по городу, а также требовали от него деньги.