Во Львове женщина с пистолетом напала на автомобиль ТЦК (фото)
От трех до семи лет лишения свободы грозит жительнице Львова, которая стреляла в служебное авто территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Инцидент произошел 2 февраля, а 5-го Львовская областная прокуратура информировала, что сообщила ей о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины).
По данным правоохранителей, утром в понедельник в Шевченковском районе Львова 44-летняя женщина увидела микроавтобус Volkswagen ТЦК. В нем находились двое сотрудников полиции и военнослужащие Галицко-Франковского ОРТЦК и СП, которые проводили мероприятия по оповещению населения по мобилизации.
Заметив их, она достала травматический пистолет и принялась бить оружием по стеклу микроавтобуса, а когда автомобиль тронулся – выстрелила в него.
В полиции уточнили, что инцидент имел место на улице Космической около 7:30 утра. Следственно-оперативная группа изъяла у женщины предмет, похожий на травматический пистолет, и направила его на экспертное исследование.
Санкция статьи, которую вменяют фигурантке, предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, учитывая, что использовалось оружие.
Напомним, в Яворивском районе умер 48-летний мужчина во время пребывания в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Врачи предварительно установили, что причиной смерти стало алкогольное отравление.
Также сообщалось, что на Киевщине офицеру районного ТЦК объявили подозрение в жестоком обращении с военнообязанными. По версии следствия, офицер не только применял силу, но и снимал свои действия на видео.