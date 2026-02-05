У Львові жінка з пістолетом напала на автомобіль ТЦК (фото)

Від трьох до семи років позбавлення волі загрожує мешканці Львова, яка стріляла у службове авто територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Інцидент стався 2 лютого, а 5-го Львівська обласна прокуратура інформувала, що повідомила їй про підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).

За даними правоохоронців, вранці в понеділок у Шевченківському районі Львова 44-річна жінка побачила мікроавтобус Volkswagen ТЦК. У ньому перебували двоє співробітників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК і СП, які проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Слід від кулі на склі буса Фото: Нацполiцiя Украiни

Помітивши їх, вона дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу мікроавтобуса, а коли автомобіль рушив — вистрілила в нього.

Жінці оголосили про підозру в хуліганстві Фото: Прокуратура Львівської області

У поліції уточнили, що інцидент мав місце на вулиці Космічній близько 7:30 ранку. Слідчо-оперативна група вилучила у жінки предмет, схожий на травматичний пістолет, і направила його на експертне дослідження.

Пістолет вилучили і відправили на експертизу Фото: Прокуратура Львівської області

Санкція статті, яку закидають фігурантці, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі з огляду на те, що використовувалася зброя.

Нагадаємо, у Яворівському районі помер 48-річний чоловік під час перебування в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Лікарі попередньо встановили, що причиною смерті стало алкогольне отруєння.

Також повідомлялося, що на Київщині офіцеру районного ТЦК оголосили підозру в жорстокому поводженні з військовозобов'язаними. За версією слідства, офіцер не тільки застосовував силу, а й знімав свої дії на відео.