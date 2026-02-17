Футболист ФК "Колос" ударил военного ТЦК и опубликовал видео схватки в Instagram, — СМИ

24-летний футболист ФК "Колос" Даниил Колесник попал в скандал после того, как в соцсетях появилось видео, где он ударил военнослужащего Территориального центра комплектования (ТЦК).

Как сообщает Telegram-канал "Ukraine context", на видео, которое впоследствии было удалено, Колесник ударил в лицо военного ТЦК. Следует отметить, что мужчина пока не находится в призывном возрасте.

Кроме того, эту схватку он выставил в Stories на своей странице в Instagram, но, вероятно, из-за распространения этого видео в социальных сетях, решил его удалить, а также сделать свой профиль непубличным.

Футболист ФК "Колос" закрыл свой профиль в Instagram Фото: Скриншот

"Пока такие украинские спортсмены как Владислав Гераскевич ценой своего участия в Олимпийских играх отстаивают Украину и армию на международной арене, другие, находясь дома, позволяют себе подобное", — говорится в заметке "Ukraine context".

Футболист ФК "Колос" ударил военнослужащего ТЦК и опубликовал видео схватки в Instagram Фото: Скриншот из видео

Пока установить, с представителем какого именно областного ТЦК произошла стычка не удалось. Учитывая место рождения Колесника (вероятно, Киев) и клуб, в котором он играет (Белоцерковский район Киевской области), инцидент мог произойти в региональном центре Киевской области. Киевский городской и Киевский областной ТЦК пока не предоставляли комментариев по ситуации.

Более того, ФК "Колос" также пока не комментировал конфликт Даниила Колоса с представителем ТЦК.

Как говорится в материале издания "ТСН", Даниил Колесник выступает за резервную команду ФК "Колос" во Второй лиге Украины. В этом сезоне за "Колос-2" он провел 16 матчей и забил шесть голов. В общем, Колесник является воспитанником киевского "Арсенала" и ранее в Украине также выступал за "Минай" и "Левый Берег".

Напомним, что в Харькове 31-летний местный житель во время проверки документов сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки напал на них с ножом. По данным правоохранителей, мужчина, заметив группу оповещения населения ТЦК, пытался убежать, но достал оружие и ранил двух людей, которые шли за ним.

Также Фокус писал, что во Львове 44-летняя женщина достала травматический пистолет и начала бить оружием по стеклу микроавтобуса ТЦК, а когда автомобиль тронулся — выстрелила в него.