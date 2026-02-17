Избиение военного ТЦК футболистом: в "Колосе" сделали заявление относительно будущего игрока (видео)

Украинский футболист "Колоса" Даниил Колесник избил военнослужащего ТЦК, о чем он сам сообщил в своем Instagram, опубликовав видео. В "Колосе" уже отреагировали на инцидент.

На своей странице в Facebook клуб и лично его президент Андрей Засуха принесли извинения украинскому сообществу и в частности украинским военными.

Там отметили, что футболист был отстранен от участия в тренировочном процессе, а позже сегодня он будет уволен из команды "Колос-2".

"ФК "Колос" принципиально осуждает любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо против кого оно направлено, а тем более против украинских военных. С первых дней полномасштабной войны "Колос" системно поддерживает украинских военных: клуб осуществляет регулярные донаты, передает автомобили и необходимое оснащение для подразделений, а также обеспечивает социальное жилье для военнослужащих и их семей. Поддержка Сил обороны Украины была и остается нашим принципиальным и неизменным приоритетом нашего клуба", — говорится в заявлении.

Также в сети появилось полное видео конфликта, которое сначала опубликовал, а впоследствии удалил сам футболист. На нем видно, что конфликт сначала произошел с работником полиции, в адрес которого игрок выкрикивал нецензурные слова, а позже он ударил военнослужащего ТЦК.

Даниил Колесник попал в скандал сегодня. На видео, которое впоследствии было удалено, Колесник ударил в лицо военного ТЦК. Следует отметить, что мужчина пока не находится в призывном возрасте.

Это не первая драка с участием Колесника — предыдущий конфликт также произошел на политической почве. В 2023 году в турецком отеле между российскими и украинскими футболистами произошла драка. По версии российской стороны, несколько футболистов из Украины начали интересоваться у россиян, почему они не выходят на митинги и не протестуют против преступной политики Кремля. Сначала в инцидент вмешались сотрудники отеля и драки удалось избежать, однако позже спортсмены столкнулись в лифте, что привело к массовой стычке.

Впоследствии появилась информация, что один из футболистов "Шинника", который, возможно, был в состоянии алкогольного опьянения, начал хамить сотруднице отеля, и именно Даниил Колесник вступился за нее. После чего россиянин позвал других членов своей команды, и они начали провоцировать футболистов "Миная" на драку.

Впоследствии в "Минае" сообщили, что россияне продолжали драться между собой даже после того, как футболисты "Миная" разошлись по своим номерам.