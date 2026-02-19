Суд обрав запобіжний захід футболісту Колеснику, який вдарив військового ТЦК: деталі

Футболіст ФК "Колос" Данило Колесник, який вдарив військовослужбовця ТЦК, отримав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Як йдеться у дописі на сторінці у Facebook адвокатського об’єднання Barristers, суд обрав для Колесника нічний домашній арешт. Зокрема, адвокати підкреслюють, що спортсмен із повагою ставиться до рішення суду і планує діяти виключно в межах закону.

Також у публікації зауважили, що позиція футболіста залишається незмінною: він поважає Збройні Сили України та всіх, хто захищає державу. За його словами, він сприймав події, що сталися, як загрозу своєму життю та здоров’ю, а також безпеці свого знайомого, через що діяв у рамках самозахисту.

Публікація адвокатського об"єднання Barristers у Facebook Фото: Скриншот

Водночас Колесник готовий до відкритої співпраці зі слідством і вже подав заяву про заподіяння йому тілесних ушкоджень. Наразі адвокати наполягають на повному та неупередженому розслідуванні події, а також на забезпеченні правового захисту футболіста на основі принципів верховенства права, рівності сторін і законності.

"Наш клієнт готовий до відкритої співпраці зі слідством та вже звернувся із заявою щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень. Він наполягатиме на повному, неупередженому та справедливому встановленні всіх обставин події", — йдеться в дописі.

Що відомо про конфлікт Колесника із представником ТЦК

Нагадаємо, 17 лютого у соціальних мережах з’явилося відео, на якому 24-річний футболіст ФК "Колос" Данило Колесник вдарив військовослужбовця Територіального центру комплектування (ТЦК). Крім того, спортсмен опублікував цю сутичку у своїх Instagram Stories, але, ймовірно через поширення відео, згодом видалив його та зробив свій профіль приватним.

Згодом, клуб, у якому грає Колесник, ФК "Колос", та його президент Андрій Засуха принесли вибачення українській спільноті, зокрема військовим. У заяві наголосили, що футболіста було відсторонено від тренувального процесу, а згодом сьогодні він буде звільнений з команди "Колос-2".

Також Фокус писав, що українські футболісти Артем Мілевський та Олександр Алієв висловили підтримку Данилу Колеснику.

Вже 18 лютого поліція Київщини затримала 24-річного ексфутболіста відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.