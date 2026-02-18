Футболіст Данило Колесник вдарив військового ТЦК: його затримала поліція

Поліцейські Київщини затримали 24-річного ексфутболіста ФК "Колос" Данило Колесника. Він причетний до сутички з військовослужбовцем територіального центру комплектування.

На Київщині працівники поліції затримали колишнього футболіста "Колоса", який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю, повідомляє пресслужба Поліції Київщини. За інформацією поліції, інцидент стався в Бучанському районі. Під час перевірки військово-облікових документів Колесник вступив у конфлікт із військовим ТЦК, який перебував при виконанні службових обов’язків. У ході сутички чоловік ударив військовослужбовця кулаком в обличчя.

"Правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи в селі Святопетрівське, побачив роботу військовослужбовців ТЦК з перевірки військово-облікових документів та, підійшовши до одного з них, спровокував конфлікт. Після зловмисник навмисно наніс удар кулаком військовослужбовцю, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження", — зазначає поліція.

Після проведення оперативно-розшукових заходів особу підозрюваного встановили. 24-річного футболіста Данила Колесника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 24-річний гравець ФК "Колос" Данило Колесник опинився в центрі скандалу після появи у соцмережах відео. На ньому він завдає удару представнику ТЦК – запис зафіксував момент удару. Водночас зазнається, що сам Колесник наразі не перебуває у призовному віці.

Раніше ми також інформували, що українські футболісти Артем Мілевський та Олександр Алієв підтримали Данила Колесника після інциденту з ТЦК. За словами Алієва, спортсмен заступився за сусіда, який має трьох дітей і якого намагалися мобілізувати, а також раніше допомагав евакуйовувати людей із Тростянця на Сумщині. Алієв також звернувся до президента ФК "Колос" Андрія Засухи, для того, щоб той переглянув своє рішення вигнати футболіста із клубу.