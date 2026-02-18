Футболист Даниил Колесник ударил военного ТЦК: его задержала полиция

Полицейские Киевщины задержали 24-летнего экс-футболиста ФК "Колос" Даниила Колесника. Он причастен к столкновению с военнослужащим территориального центра комплектования.

На Киевщине работники полиции задержали бывшего футболиста "Колоса", который нанес телесные повреждения военнослужащему, сообщает пресс-служба Полиции Киевщины. По информации полиции, инцидент произошел в Бучанском районе. Во время проверки военно-учетных документов Колесник вступил в конфликт с военным ТЦК, который находился при исполнении служебных обязанностей. В ходе стычки мужчина ударил военнослужащего кулаком в лицо.

"Правоохранители установили, что мужчина, находясь в селе Святопетровское, увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт. После злоумышленник намеренно нанес удар кулаком военнослужащему, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения", — отмечает полиция.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого установили. 24-летнего футболиста Даниила Колесника задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что 24-летний игрок ФК "Колос" Даниил Колесник оказался в центре скандала после появления в соцсетях видео. На нем он наносит удар представителю ТЦК — запись зафиксировала момент удара. В то же время отмечается, что сам Колесник пока не находится в призывном возрасте.

Ранее мы также информировали, что украинские футболисты Артем Милевский и Александр Алиев поддержали Даниила Колесника после инцидента с ТЦК. По словам Алиева, спортсмен вступился за соседа, который имеет троих детей и которого пытались мобилизовать, а также ранее помогал эвакуировать людей из Тростянца в Сумской области. Алиев также обратился к президенту ФК "Колос" Андрею Засухе, для того, чтобы тот пересмотрел свое решение выгнать футболиста из клуба.