"Красава!": Милевский и Алиев вступились за футболиста, который избил военного ТЦК (видео)

Украинские футболисты Артем Милевский и Александр Алиев стали на сторону игрока ФК "Колос" Даниила Колесника, который избил военнослужащего ТЦК.

По словам Алиева, Колесник защищал своего соседа, у которого трое детей, и которого пытались мобилизовать.

"Даня я тебя поддерживаю полностью. Ты поступил правильно. Ты вступился в первую очередь за человека, у которого трое детей, а эти ТЦКшники хватают людей не разбираясь и запихивают их в бусы. Почему им разрешено бить людей, а то, что ударил ты, то тебя еще и выгоняют из команды?", — сказал Алиев.

Он также отметил, что в свое время Даниил Колесник вывозил из Тростянция Сумской области людей и помогал им.

Алиев также обратился к президенту ФК "Колос" Андрею Засухе, где играет Колесник.

"Засуха, ты сначала разберись, что произошло, а потом делай выводы: выгонять человека или нет. Даня, запомни, я с тобой и всегда буду тебя поддерживать", — подчеркнул Алиев.

Впоследствии за Колесника заступился еще один украинский футболист — Артем Милевский.

"Честно говоря красава, вопросов вообще никаких нет. То, что ты вступился за своего соседа, у которого трое детей — это по-мужски и по-человечески...А руководству "Колоса" Засухе, я хочу пожелать разобраться в ситуации и не делать таких никчемных выводов, ладно?! Просто разберитесь в ситуации", — сказал Милевский.

Напомним, 17 февраля футболист ФК "Колос" Даниил Колесник ударил военного ТЦК и опубликовал видео схватки в Instagram.

В этот же день в ФК "Колос" сделали заявление относительно будущего Даниила Колесника и пообещали расторгнуть с ним контракт.