"Красава!": Мілевський та Алієв заступились за футболіста, який побив військового ТЦК (відео)
Українські футболісти Артем Мілевський та Олександр Алієв стали на бік гравця ФК "Колос" Данила Колесника, який побив військовослужбовця ТЦК.
За словами Алієва, Колесник захищав свого сусіда, у якого троє дітей, та якого намагались мобілізувати.
"Даня я тебе підтримую повністю. Ти вчинив правильно. Ти заступився у першу чергу за людину, у якої троє дітей, а ці ТЦКшники хапають людей не розбираючись і запихають їх в буси. Чому їм дозволено бити людей, а те, що вдарив ти, то тебе ще й виганяють з команди?", — сказав Алієв.
Він також зазначив, що свого часу Данило Колесник вивозив з Тростянція Сумської області людей та допомагав їм.
Алієв також звернувся до президента ФК "Колос" Андрія Засухи, де грає Колесник.
"Засуха, ти спочатку розберись, що відбулось, а потім роби висновки: виганяти людину чи ні. Даня, запам'ятай, я з тобою і завжди буду тебе підтримувати", — наголосив Алієв.
Згодом за Колесника заступився ще один український футболіст — Артем Мілевський.
"Чесно кажучи красава, питань взагалі ніяких немає. Те, що ти заступився за свого сусіда, у якого троє дітей — це по-чоловічому і по-людськи…А керівництву "Колоса" Засухе, я хочу побажати розібратись в ситуації і не робити таких нікчемних висновків, гаразд?! Просто розберіться в ситуації", — сказав Мілевський.
Нагадаємо, 17 лютого футболіст ФК "Колос" Данило Колесник вдарив військового ТЦК та опублікував відео сутички в Instagram.
У цей же день в ФК "Колос" зробили заяву щодо майбутнього Данила Колесника та пообіцяли розірвати з ним контракт.