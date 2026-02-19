Суд избрал меру пресечения футболисту Колеснику, который ударил военного ТЦК: детали

Футболист ФК "Колос" Даниил Колесник, который ударил военнослужащего ТЦК, получил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как говорится в заметке на странице в Facebook адвокатского объединения Barristers, суд избрал для Колесника ночной домашний арест. В частности, адвокаты подчеркивают, что спортсмен с уважением относится к решению суда и планирует действовать исключительно в рамках закона.

Также в публикации отметили, что позиция футболиста остается неизменной: он уважает Вооруженные Силы Украины и всех, кто защищает государство. По его словам, он воспринимал произошедшие события как угрозу своей жизни и здоровью, а также безопасности своего знакомого, из-за чего действовал в рамках самозащиты.

Публикация адвокатского объединения Barristers в Facebook

В то же время Колесник готов к открытому сотрудничеству со следствием и уже подал заявление о причинении ему телесных повреждений. Сейчас адвокаты настаивают на полном и беспристрастном расследовании происшествия, а также на обеспечении правовой защиты футболиста на основе принципов верховенства права, равенства сторон и законности.

"Наш клиент готов к открытому сотрудничеству со следствием и уже обратился с заявлением о причинении ему телесных повреждений. Он будет настаивать на полном, беспристрастном и справедливом установлении всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Что известно о конфликте Колесника с представителем ТЦК

Напомним, 17 февраля в социальных сетях появилось видео, на котором 24-летний футболист ФК "Колос" Даниил Колесник ударил военнослужащего Территориального центра комплектования (ТЦК). Кроме того, спортсмен опубликовал эту схватку в своих Instagram Stories, но, вероятно из-за распространения видео, впоследствии удалил его и сделал свой профиль частным.

Впоследствии, клуб, в котором играет Колесник, ФК "Колос", и его президент Андрей Засуха принесли извинения украинскому сообществу, в частности военным. В заявлении отметили, что футболист был отстранен от тренировочного процесса, а впоследствии сегодня он будет уволен из команды "Колос-2".

Также Фокус писал, что украинские футболисты Артем Милевский и Александр Алиев выразили поддержку Даниилу Колеснику.

Уже 18 февраля полиция Киевщины задержала 24-летнего экс-футболиста в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.