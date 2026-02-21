"Це не ІПСО": насилля під час мобілізації не можна списувати на пропаганду, — Гетманцев (відео)

Очільник парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що рівень насилля під час мобілізацїі досяг рівня, коли вдала не може ігнорувати це. Політик переконаний, що такі дії слід припиняти.

Гетманцев переконаний, що гучний скандал щодо конфлікту за участю футболіста ФК "Колос" і представників ТЦК є лише одним із сотень випадків порушення прав громадян. Про це він заявив у інтерв'ю Новини.LIVE.

"Абсолютно неприпустим є насильство у відношенні до влади. Але з іншого боку є неприпустимим порушення прав людей при мобілізації", — говорить політик.

Очільник фінансового комітету Верховної Ради заявив, що такі випадки ("бусифікації" — ред.) вже стаються "чи не щодня" та "достатньо показових" з побиттями, травмами та наслідками. Гетманцев вважає, що такі дії є вкрай негативними, що підриває довіру та справедливість до держави.

"Це вже не ІПСО, це конкретні випадки, які треба припиняти. На жаль, ми не можемо зволікати, вже минув місяць. Ми маємо вже питате, де в нас конкретні рішення, спрямовані на те, аби "бусифікації" не було, а була нормальна цивілізована мобілізація людей", — заявив представник партії "Слуга Народу".

Раніше Фокус повідомляв про те, що футболіст Данило Колесник прокоментував напад на ТЦК. За словами спортсмена, треба було "відреагувати трішки по-іншому", але сталось те, що сталось.

Згодом стало відомо про скандал через затримання ТЦК військового на реабілітації. У Чорноморську на Одещині співробітники територіального центру комплектування із застосуванням сили затримали військового.