На Одещині розгорівся скандал через затримання ТЦК військового на реабілітації: з'явилась офіційна реакція

У п'ятницю, 20 лютого, у Чорноморську на Одещині розгорівся скандал, коли співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) із застосуванням сили затримали військового.

Чоловік, якого затримали, виявився чинним військовослужбовцем, що перебував на реабілітації після поранення. Про це повідомили у ТСН.

У соціальних мережах очевидці стверджували, що військові ТЦК нібито застосували газовий балончик під час затримання чоловіка. Співробітники при цьому не перевірили документів військовослужбовця, пишуть у мережі.

"В Чорноморську на вулиці Парусній, представники ТЦК задули газом та застосували силу до чоловіка, без перевірки документів. Чоловік виявився військовим, який проходить курс реабілітації в Чорноморську", — стверджують очевидці.

У відповідь на такі дії на місце нібито прибули побратими затриманого чоловіка, які шукали працівників ТЦК.

Офіційна реакція на інцидент

На інцидент у Чорноморську відреагували в оперативному командуванні "Південь". Там журналістам ТСН пояснили, що поки що триває перевірка даних про затримання військового та усіх фактів про інцидент, який оприлюднили у мережі.

