Бійка і стрілянина: на Буковині спроба затримати мобілізованого переросла в масове зіткнення

У селі Мамалига Дністровського району Чернівецької області сталася бійка за участю представників ТЦК і місцевих жителів. Також пролунали постріли.

Співробітники терцентру комплектування та соціальної підтримки намагалися затримати 39-річного чоловіка, який перебував у розшуку за порушення порядку несення військової служби, повідомили в поліції Чернівецької області. Найімовірніше, йдеться про самовільне залишення частини.

Правоохоронці розповіли, що невідомі почали блокувати рух службового транспорту і "вчинили активні дії опору законним вимогам поліцейських". Своєю чергою співробітник спецпідрозділу поліції Буковини кілька разів вистрілив у повітря з табельної зброї.

Унаслідок події ніхто не постраждав, запевнили в поліції.

У мережі вже з'явилися кадри з місця інциденту. Судячи з них, один із місцевих жителів пробив колеса службової "Ниви", після чого спробував пробити переднє колесо мікроавтобуса ТЦК. На це відреагували учасники групи оповіщення ТЦК. Зав'язалася бійка, кадри якої на камеру фіксували очевидці.

Відео дня

На відео чоловіки у військовій формі завдають ударів кільком людям, зокрема жінкам, після чого сідають в автобус і їдуть.

За фактом події керівництво ГУ Нацполіції ініціювало службову перевірку. Також буде надано правову оцінку діям громадян, які перешкоджали роботі правоохоронців.

У Чернівецькому ОТЦК і СП інцидент ще не коментували, проте опублікували пост про СЗЧ, пояснивши, чим самовільне залишення частини відрізняється від відпустки, і чому це серйозне порушення.

"Ага, бачив я сьогодні відео з Мамалиги. Боюся, що чоловік, якого хотіли мобілізувати, буде таким мотивованим бійцем. Треба щось думати, а не це все", — написав під дописом один із користувачів.

Нагадаємо, 17 лютого на Тернопільщині стався дорожньо-транспортний інцидент за участю військовослужбовця районного територіального центру комплектування. Водій порушив правила дорожнього руху і, намагаючись втекти, протаранив службовий автомобіль правоохоронців.

Також повідомлялося, що на Івано-Франківщині в ніч на 18 лютого в приміщенні ТЦК у Коломиї стався вибух. Те, що трапилося, вже кваліфікували як теракт.