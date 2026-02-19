Драка и стрельба: на Буковине попытка задержать мобилизованного переросла в массовое столкновение

В селе Мамалыга Днестровского района Черновицкой области произошла драка с участием представителей ТЦК и местных жителей. Также прозвучали выстрелы.

Сотрудники терцентра комплектования и социальной поддержки пытались задержать 39-летнего мужчину, который находился в розыске за нарушение порядка несения военной службы, сообщили в полиции Черновицкой области. Вероятнее всего, речь идет о самовольном оставлении части.

Правоохранители рассказали, что неизвестные начали блокировать движение служебного транспорта и "совершили активные действия сопротивления законным требованиям полицейских". В свою очередь сотрудник спецподразделения полиции Буковины несколько раз выстрелил в воздух из табельного оружия.

В результате происшествия никто не пострадал, заверили в полиции.

В сети уже появились кадры с места инцидента. Судя по ним, один из местных жителей пробил колеса служебной "Нивы", после чего попробовал пробить переднее колесо микроавтобуса ТЦК. На это отреагировали участники группы оповещения ТЦК. Завязалась драка, кадры которой на камеру фиксировали очевидцы.

На видео мужчины в военной форме наносят удары нескольким людям, в том числе женщинам, после чего садятся в автобус и уезжают.

По факту произошедшего руководство ГУ Нацполиции инициировало служебную проверку,. Также будет дана правовая оценка действиям граждан, которые препятствовали работе правоохранителей.

В Черновецком ОТЦК и СП инцидент еще не комментировали, однако опубликовали пост о СОЧ, объяснив, чем самовольное оставление части отличается от отпуска, и почему это серьезный проступок.

"Ага, видел я сегодня видео из Мамалыги. Боюсь, что мужчина которого хотели мобилизовать, будет таким мотивированным бойцом. Надо что-нибудь думать, а не это все", — написал под постом один из пользователей.

Напомним, 17 февраля на Тернопольщине произошел дорожно-транспортный инцидент с участием военнослужащего районного территориального центра комплектования. Водитель нарушил правила дорожного движения и, пытаясь скрыться, протаранил служебный автомобиль правоохранителей.

Также сообщалось, что на Ивано-Франковщине в ночь на 18 февраля в помещении ТЦК в Коломые произошел взрыв. Случившееся уже квалифицировали как теракт.