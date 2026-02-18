В Бережанах работник ТЦК протаранил авто полиции: какие последствия

На Тернопольщине произошел дорожно-транспортный инцидент с участием военнослужащего районного территориального центра комплектования. Водитель нарушил правила дорожного движения и, пытаясь скрыться, протаранил служебный автомобиль правоохранителей.

Около 18:30, 17 февраля патрульные заметили автомобиль Nissan на иностранной регистрации, который двигался по центральной дороге Бережан, нарушил правила дорожного движения и, не справившись с управлением, сбил дорожный знак, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

"Требование сотрудников полиции остановиться неизвестный проигнорировал и начал убегать с места аварии. Остановили его правоохранители на улице Лепких. Водитель, пытаясь убежать, протаранил служебное авто полицейских, которое получило механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет", — отмечает полиция Тернопольщины.

Відео дня

Во время проверки выяснилось, что водителем является действующий работник РТЦК и СП. Правоохранители заметили у 41-летнего мужчины признаки алкогольного опьянения, однако проходить освидетельствование он отказался. Инспекторы составили на него семь административных протоколов по пяти статьям КУоАП.

Среди них — нарушение ПДД, что привело к повреждению имущества, управление в состоянии опьянения, превышение скорости, злостное неповиновение требованиям полицейских и управление без надлежащих документов. Пострадавших в результате этого ДТП нет. Материалы дела были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, что на Ивано-Франковщине в ночь на 18 февраля в помещении ТЦК в Коломые произошел взрыв. Взрыв прогремел внутри здания. Правоохранители не исключают версию теракта. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

Ранее мы также информировали, что на Киевщине полиция задержала 24-летнего экс-футболиста ФК "Колос" Даниила Колесника. Это произошло после конфликта спортсмена с работником ТЦК, которому он нанес телесные повреждения. Теперь Колеснику грозит до пяти лет лишения свободы.