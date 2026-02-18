У Бережанах працівник ТЦК протаранив авто поліції: які наслідки

На Тернопільщині стався дорожньо-транспортний інцидент за участі військовослужбовця районного територіального центру комплектування. Водій порушив правила дорожнього руху та, намагаючись втекти, протаранив службовий автомобіль правоохоронців.

Близько 18:30, 17 лютого патрульні помітили автомобіль Nissan на іноземній реєстрації, який рухався центральною дорогою Бережан, порушив правила дорожнього руху і, не впоравшись з керуванням, збив дорожній знак, повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

"Вимогу співробітників поліції зупинитися невідомий проігнорував та почав тікати з місця аварії. Зупинили його правоохоронці на вулиці Лепких. Кермувальник, намагаючись втекти, протаранив службове авто поліцейських, яке зазнало механічних ушкоджень. Потерпілих у ДТП немає", — зазначає поліція Тернопільщини.

Під час перевірки з’ясувалося, що водієм є чинний працівник РТЦК та СП. Правоохоронці помітили у 41-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити освідчення він відмовився. Інспектори склали на нього сім адміністративних протоколів за п’ятьма статтями КУпАП.

Серед них — порушення ПДР, що призвело до пошкодження майна, керування у стані сп’яніння, перевищення швидкості, злісна непокора вимогам поліцейських та керування без належних документів. Потерпілих унаслідок цього ДТП немає. Матеріали справи було передано до суду для подальшого розгляду.

