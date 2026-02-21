В Одесской области разгорелся скандал из-за задержания ТЦК военного на реабилитации: появилась официальная реакция

В пятницу, 20 февраля, в Черноморске Одесской области разгорелся скандал, когда сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) с применением силы задержали военного.

Мужчина, которого задержали, оказался действующим военнослужащим, который находился на реабилитации после ранения. Об этом сообщили в ТСН.

В социальных сетях очевидцы утверждали, что военные ТЦК якобы применили газовый баллончик при задержании мужчины. Сотрудники при этом не проверили документы военнослужащего, пишут в сети.

"В Черноморске на улице Парусной, представители ТЦК задули газом и применили силу к мужчине, без проверки документов. Мужчина оказался военным, который проходит курс реабилитации в Черноморске", — утверждают очевидцы.

В ответ на такие действия на место якобы прибыли собратья задержанного мужчины, которые искали работников ТЦК.

Официальная реакция на инцидент

На инцидент в Черноморске отреагировали в оперативном командовании "Юг". Там журналистам ТСН объяснили, что пока продолжается проверка данных о задержании военного и всех фактов об инциденте, который обнародовали в сети.

