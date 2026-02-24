Зеленський визнав проблему з ТЦК: росіяни та ШІ зробили слово максимально токсичним

Президент Володимир Зеленський визнав, що в Україні є проблема з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Водночас він вважає масштаб проблеми перебільшеним.

За його словами, Росія умисно роздуває проблему мобілізації. Про це президент сказав у інтерв'ю Financial Times.

Глава держави наголошує, що росіяни доклали чимало зусиль, аби військові ТЦК сприймалися максимально токсично.

Він пояснив, що розуміє існуючу проблему з мобілізацією в Україні, однак довколо цієї теми є також багато фейків та дезінформації.

"Дійсно, у нас є багато викликів з ТЦК, але також є багато дезінформації, багато ШІ. Росія зробила це спеціально, щоб максимально показувати, що Україна всіх бусифікує, хоча це не є чистою правдою", — сказав Зеленський.

Водночас він розповів, що Міністерство оборони отримало доручення щодо змін до мобілізації. Зокрема передбачається запровадження технологічних підходів. Навчання має бути більш базовим та ефективним.

Крім цього, йдеться про необхідність використання технологій, а не людей там, де це можливо.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що наступ ЗСУ на півдні планувався ще до відключення росіянам супутникового зв'язку Starlink.

Також український президент розкритикував ідею тимчасового припинення вогню та наголосив, що будь-яке припинення бойових дій без надійних гарантій безпеки західних партнерів Росія використає для того, щоб відновити свої сили для нового наступу.

Нагадаємо, в опублікованому 21 лютого інтерв'ю народний депутат фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що насилля під час мобілізації не можна списувати на російську пропаганду. За його словами, неприпустимим є як насильство стосовно влади, так і порушення прав людей при мобілізації.

Раніше член парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський повідомив, що в Україні можуть внести зміни до підходу до мобілізації, аби зменшити кількість конфліктних ситуацій з працівниками ТЦК. При цьому обмеження для тих, хто ухиляється від мобілізації, можуть стати більш жорсткими.