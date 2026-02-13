Обмеження стануть жорсткішими: Веніславський анонсував зміни до мобілізації

В Україні можуть внести зміни до підходу до мобілізації, аби зменшити кількість конфліктних ситуацій з працівниками ТЦК. При цьому обмеження для тих, хто ухиляється від мобілізації, можуть стати більш жорсткими.

Водночас підхід до змін у мобілізації має бути комплексним. На цьому наголосив член парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський у коментарі "ТСН".

За його словами, Володимир Зеленський поставив завдання новому міністру оборони Михайлу Федорову зменшити кількість конфліктних ситуацій, які виникають під час мобілізації. Веніславський пояснив, що це потрібно, аби ТЦК не були звинувачені в порушенні прав людини, а Росія не використовувала такі випадки для розповсюдження ІПСО.

"Але з іншого боку ми маємо розуміти, що є дуже багато зловживань і невиконань військового обов’язку тими, хто може бути мобілізований. Йдеться про обов’язок прийти до ТЦК за викликом", — заявив він.

Які зміни можуть бути внесені до мобілізації

Веніславський пояснив, що наразі Міністерство оборони працює над переліком пропозицій щодо змін до процесу мобілізації. Після цього вони будуть презентовані депутатам оборонного комітету Ради, а лише потім — громадськості.

Водночас він наголосив, що у змінах намагатимуться зробити обмеження для тих, хто ухиляється від призову, більш жорстокими.

"Йдеться про те, щоб життя тих, хто не виконує свій конституційний обов’язок із захисту України, не було б простішим, ніж життя тих, хто, наприклад, не сплачує аліменти. Зараз до неплатників аліментів застосовуються більш жорсткі заходи, ніж до тих, хто ухиляється від призову на військову службу", — пояснив Веніславський.

За його словами, планується додати норми, які допомогли б зменшити ризик конфліктних ситуацій, однак при цьому унеможливили б ухилення від військової служби.

Раніше Фокус повідомляв, що народний депутат Руслан Горбенко вважає, від призову суспільство "нікуди не дінеться", а мобілізаційного ресурсу в Україні може вистачити лише на півтора роки.

До цього Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що представники територіальних центрів комплектування не мають права утримувати громадян, обмежувати їхню свободу пересування чи вилучати особисті речі.

Окім цього, народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна заявила, що в Україні кількість військових, які перебувають на тилових посадах, в рази перевищує кількість бійців, які задіяні у виконанні бойових завдань та отримують за це відповдіні виплати та доплати.