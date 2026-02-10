"Тилових дуже багато": Федоров хоче змінити співвідношення військових в тилу та на фронті, — Южаніна

В Україні кількість військових, які перебувають на тилових посадах, в рази перевищує кількість бійців, які задіяні у виконанні бойових завдань та отримують за це відповдіні виплати та доплати.

Міністр оборони України Михайло Федоров хоче це змінити, заявила в коментарі "Радіо Свобода" народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна.

"Він (Федоров, — ред.) нам називав цифри щодо кількості військових, які знаходяться в тилу або під бойовим розпорядженням. Цифри такі вражаючі. Є якийсь перекос. І він говрив про те, що він зараз буе думати над тим, як вирівняти систему для того, щоб військових, які виконують основну роботу, було більше. Тилових військових дуже багато", — сказала Южаніна.

Вона уточнила, що тилових військових "у рази більше", ніж бойових.

"Коли йде мова про те, а скільки людей отримує високе грошове забезпечення: 100 000 грн і доплати, то він взагалі називав невеликі цифри", — зазначила Южаніна.

За її словами, Михайло Федоров наразі працює над документом, який буде назваитись "План війни". Він міститиме в собі потреби у всіх видах озброєння і чисельності самих військових для того, щоб побудувати новий баланс в українському війську.

Южаніна підкреслила, що їй невідомо, що вдалось на сьогоднішній день зробити Федорову, проте Міноборони вже пропонує збільшити у 2026 році видаткі на грошове забезпечення на майже 552 млрд гривень.

"Це більше ніж 12 млрд доларів збільшення грошового забезпечення. Це дуже багато", — наголосила народна обраниця.

