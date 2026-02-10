"Тыловых очень много": Федоров хочет изменить соотношение военных в тылу и на фронте, — Южанина

В Украине количество военных, находящихся на тыловых должностях, в разы превышает количество бойцов, которые задействованы в выполнении боевых задач и получают за это соответствующие выплаты и доплаты.

Министр обороны Украины Михаил Федоров хочет это изменить, заявила в комментарии "Радио Свобода" народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина.

"Он (Федоров, — ред.) нам называл цифры по количеству военных, которые находятся в тылу или под боевым распоряжением. Цифры такие впечатляющие. Есть какой-то перекос. И он говорил о том, что он сейчас будет думать над тем, как выровнять систему для того, чтобы военных, которые выполняют основную работу, было больше. Тыловых военных очень много", — сказала Южанина.

Она уточнила, что тыловых военных "в разы больше", чем боевых.

"Когда идет речь о том, а сколько людей получает высокое денежное обеспечение: 100 000 грн и доплаты, то он вообще называл небольшие цифры", — отметила Южанина.

По ее словам, Михаил Федоров сейчас работает над документом, который будет называться "План войны". Он будет содержать в себе потребности во всех видах вооружения и численности самих военных для того, чтобы построить новый баланс в украинской армии.

Южанина подчеркнула, что ей неизвестно, что удалось на сегодняшний день сделать Федорову, однако Минобороны уже предлагает увеличить в 2026 году расходы на денежное обеспечение на почти 552 млрд гривен.

"Это более чем 12 млрд долларов увеличения денежного обеспечения. Это очень много", — подчеркнула народная избранница.

