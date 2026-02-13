Ограничения станут более жесткими: Вениславский анонсировал изменения в мобилизации

В Украине могут внести изменения в подход к мобилизации, чтобы уменьшить количество конфликтных ситуаций с работниками ТЦК. При этом ограничения для тех, кто уклоняется от мобилизации, могут стать более жесткими.

В то же время подход к изменениям в мобилизации должен быть комплексным. Об этом заявил член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский в комментарии "ТСН".

По его словам, Владимир Зеленский поставил задачу новому министру обороны Михаилу Федорову уменьшить количество конфликтных ситуаций, которые возникают во время мобилизации. Вениславский пояснил, что это нужно, чтобы ТЦК не были обвинены в нарушении прав человека, а Россия не использовала такие случаи для распространения ИПСО.

"Но с другой стороны мы должны понимать, что есть очень много злоупотреблений и невыполнений воинского долга теми, кто может быть мобилизован. Речь идет об обязанности прийти в ТЦК по вызову", — заявил он.

Какие изменения могут быть внесены в мобилизацию

Вениславский пояснил, что сейчас Министерство обороны работает над перечнем предложений по изменениям в процесс мобилизации. После этого они будут представлены депутатам оборонного комитета Рады, а только потом — общественности.

В то же время он отметил, что в изменениях будут пытаться сделать ограничения для тех, кто уклоняется от призыва, более жестокими.

"Речь идет о том, чтобы жизнь тех, кто не выполняет свой конституционный долг по защите Украины, не была бы проще, чем жизнь тех, кто, например, не платит алименты. Сейчас к неплательщикам алиментов применяются более жесткие меры, чем к тем, кто уклоняется от призыва на военную службу", — пояснил Вениславский.

По его словам, планируется добавить нормы, которые помогли бы уменьшить риск конфликтных ситуаций, однако при этом сделали бы невозможным уклонение от военной службы.

Ранее Фокус сообщал, что народный депутат Руслан Горбенко считает, от призыва общество "никуда не денется", а мобилизационного ресурса в Украине может хватить лишь на полтора года.

До этого Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что представители территориальных центров комплектования не имеют права удерживать граждан, ограничивать их свободу передвижения или изымать личные вещи.

Кроме этого, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что в Украине количество военных, находящихся на тыловых должностях, в разы превышает количество бойцов, которые задействованы в выполнении боевых задач и получают за это соответствующие выплаты и доплаты.