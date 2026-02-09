Мобилизованных не могут лишать свободы: Лубинец рассказал о системных нарушениях прав человека в ТЦК

Представители территориальных центров комплектования не имеют права удерживать граждан, ограничивать их свободу передвижения или изымать личные вещи, отметил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что такие действия противоречат Конституции и международным стандартам прав человека и недопустимы даже во время мобилизации.

Об этом он заявил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады 9 февраля, передают народный депутат партии "ЕС" Алексей Гончаренко и издание"Новости.LIVE".

По словам омбудсмена, системные нарушения в ТЦК сейчас проявляются в разных регионах Украины. В частности, многие жалуются на то, что у граждан незаконно забирали мобильные телефоны и другие личные вещи, держали в антисанитарных условиях, а также правоохранители разоблачали неоднократные случаи жестокого обращения с мобилизованными. По мнению Лубинца, только публичность и огласка способны заставить территориальные центры реагировать на проблемы.

Відео дня

"Мы часто слышим, что права человека — это вопрос мирного времени, а во время войны они якобы должны отойти на второй план. Я категорически не согласен с этим утверждением", — сказал он.

В частности, в Белоцерковском ТЦК обнаружили антисанитарию и отсутствие условий для пребывания людей. Однако военкомат не принял никаких мер для устранения проблемы после мониторинга и получения рекомендаций от Офиса омбудсмена.

"По ситуации в Белоцерковском ТЦК в ближайшее время будет снова мониторинг", — отметил чиновник.

Кроме того, Лубинец привел и другие примеры нарушений в ТЦК, в частности:

в Харькове адвокату не разрешили доступ к ТЦК и при этом нанесли физический вред;

на Волыни сотрудники центра держали мониторинговую группу в тамбуре около часа;

в Тернопольской области во время пилотного проекта мобилизацию проводили военные самостоятельно, без привлечения работников ТЦК;

в Днепре мобилизованный мужчина в результате физического насилия умер.

Также омбудсмен отметил, что жалобы также касаются "поверхностного" медицинского обследования, поскольку граждан направляют в подразделения, где из-за проблем со здоровьем они не могут даже носить бронежилет. В общем, нарушения носят системный характер — в 2025 году зарегистрировали 34 случая возможных уголовных правонарушений работников ТЦК.

"Есть случаи, когда записывали граждан после ВВК в отдельные подразделения, которые имеют огромные проблемы с позвоночником и не имеют возможности надеть бронежилет", — пояснил он.

Более того, количество жалоб граждан на действия ТЦК выросло в разы: в 2022 году их было 18, в 2023 — 514, в 2024 — 3 312, а в 2025 — 6 127. Основными причинами обращений являются незаконное ограничение передвижения, изъятие личных вещей, поверхностные медосмотры и несоблюдение норм содержания.

Кроме того, Лубинец добавил, что работники ТЦК массово нарушали правила, прикрывая свои лица во время мобилизационных мероприятий. По его словам, такие случаи часто встречались в прошлом году. По его мнению, военные ТЦК делали это, чтобы сделать невозможным их идентификацию во время правонарушений.

Также неоднократно фиксировались задержания граждан работниками ТЦК без участия представителей полиции, а их бодикамеры, которые обязательны при оповещении, "не работали, или отсутствовали". Однако записи при проведении мобилизационных мероприятий должны храниться не менее полугода.

"Точно не все группы оповещения имеют бодикамеры. Потому что когда мы разбираемся относительно случаев, вы сразу спрашиваем, были ли бодикамеры. Почему-то, как правило, бодикамеры или не работали, или отсутствовали", — рассказал уполномоченный по правам человека.

Чтобы улучшить ситуацию, Лубинец советует цифровизировать проверки, пересмотреть кадровую политику и привлекать сотрудников с соответствующей подготовкой, чтобы обеспечить соблюдение прав человека. Кроме того, граждане, которых мобилизовали, должны иметь возможность общаться с родными и получать правовую помощь во время пребывания в ТЦК.

Во время своего выступления Лубинец также заявил, что ни один военный командир не поддержал жесткую мобилизацию, поскольку им нужны военные, которые имеют желание и мотивацию защищать свою страну.

"Я очень часто общаюсь с командующими воинских частей, которые прямо на передовой, которые воюют. Я скажу откровенно, когда я задаю вопрос "Какое ваше отношение к нынешним процессам мобилизации" — ни один не сказал, что они поддерживают", — отметил он.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время общения с журналистами похвалил ТЦК за работу, поскольку они предоставляют для армии 90% личного состава.

До этого глава Национальной полиции Иван Выговский рассказывал, что работа с ТЦК негативно влияет на имидж правоохранителей