В Днепропетровской области сотрудники ТЦК избили мужчину: он скончался, — полиция

Полиция Днепропетровской области задержала троих военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, которых подозревают в нанесении смертельных телесных повреждений местному жителю.

О смерти 55-летнего мужчины в полицию сообщили ночью 7 февраля. По предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы, рассказали правоохранители.

Осмотрев место происшествия, оперативники изъяли доказательства, в том числе автомобиль со следами крови потерпевшего.

Опросив очевидцев и свидетелей, правоохранители установили, что к избиению мужчины причастны трое сотрудников ТЦК.

Все они задержаны, и им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Расследование по делу продолжается.

Днепропетровский областной ТЦК и СП подтвердил задержание троих представителей:

"Руководство и личный состав Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки оказывает всестороннюю помощь правоохранительным органам и сотрудничает со следствием".

Напомним, в Харькове мужчина напал с ножом на группу оповещения ТЦК, которые гнались за ним. Двое сотрудников центра получили легкие ранения. Злоумышленник задержан.

Также сообщалось, что 13 января пресс-служба Львовской областной прокуратуры сообщала, что во Львове мужчина напал на военного ТЦК с ножом, ударив его в живот. Ранив военного, мужчина скрылся на своем микроавтобусе.