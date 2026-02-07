У Дніпропетровській області співробітники ТЦК побили чоловіка: він помер, — поліція

Поліція Дніпропетровської області затримала трьох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень місцевому жителю.

Про смерть 55-річного чоловіка в поліцію повідомили вночі 7 лютого. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови, розповіли правоохоронці.

Оглянувши місце події, оперативники вилучили докази, зокрема автомобіль зі слідами крові потерпілого.

Опитавши очевидців і свідків, правоохоронці встановили, що до побиття чоловіка причетні троє співробітників ТЦК.

Усіх їх затримано, і їм інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Розслідування у справі триває.

Дніпропетровський обласний ТЦК і СП підтвердив затримання трьох представників:

"Керівництво та особовий склад Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надає всебічну допомогу правоохоронним органам і співпрацює зі слідством".

Нагадаємо, у Харкові чоловік напав із ножем на групу оповіщення ТЦК, які гналися за ним. Двоє співробітників центру дістали легкі поранення. Зловмисника затримано.

Також повідомлялося, що 13 січня пресслужба Львівської обласної прокуратури повідомляла, що у Львові чоловік напав на військового ТЦК з ножем, вдаривши його в живіт. Поранивши військового, чоловік втік на своєму мікроавтобусі.