Мобілізованих не можуть лишати свободи: Лубінець розповів про системні порушення прав людини в ТЦК

Представники територіальних центрів комплектування не мають права утримувати громадян, обмежувати їхню свободу пересування чи вилучати особисті речі, наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він підкреслив, що такі дії суперечать Конституції та міжнародним стандартам прав людини і неприпустимі навіть під час мобілізації.

Про це він заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 9 лютого, передають народний депутат партії "ЄС" Олексій Гончаренко та видання "Новини.LIVE".

За словами омбудсмана, системні порушення в ТЦК наразі проявляються в різних регіонах України. Зокрема, багато хто скаржиться на те, що у громадян незаконно забирали мобільні телефони та інші особисті речі, тримали в антисанітарних умовах, а також правоохоронці викривали неодноразові випадки жостокого поводження із мобілізованими. На думку Лубінця, лише публічність та розголос здатні змусити територіальні центри реагувати на проблеми.

"Ми часто чуємо, що права людини — це питання мирного часу, а під час війни вони нібито мають відійти на другий план. Я категорично не погоджуюсь з цим твердженням", — сказав він.

Зокрема, у Білоцерківському ТЦК виявили антисанітарію та відсутність умов для перебування людей. Однак військкомат не вжив жодних заходів для усунення проблеми після моніторингу та отримання рекомендацій від Офісу омбудсмана.

"Щодо ситуації в Білоцерківському ТЦК найближчим часом буде знову моніторинг", — зауважив посадовець.

Крім того, Лубінець навів й інші приклади порушень у ТЦК, зокрема:

у Харкові адвокату не дозволили доступ до ТЦК і при цьому спричинили фізичну шкоду;

на Волині співробітники центру тримали моніторингову групу в тамбурі близько години;

у Тернопільській області під час пілотного проєкту мобілізацію проводили військові самостійно, без залучення працівників ТЦК;

у Дніпрі мобілізований чоловік внаслідок фізичного насилля помер.

Також омбудсман відзначив, що скарги також стосуються "поверхневого" медичного обстеження, оскільки громадян направляють у підрозділи, де через проблеми зі здоров’ям вони не можуть навіть носити бронежилет. Загалом, порушення мають системний характер — у 2025 році зареєстрували 34 випадки можливих кримінальних правопорушень працівників ТЦК.

"Є випадки коли записували громадян після ВЛК в окремі підрозділи, які мають величезні проблеми з хребтом і не мають змоги одягти бронежилет", — пояснив він.

Ба більше, кількість скарг громадян на дії ТЦК зросла в рази: у 2022 році їх було 18, у 2023 — 514, у 2024 — 3 312, а у 2025 — 6 127. Основними причинами звернень є незаконне обмеження пересування, вилучення особистих речей, поверхневі медогляди та недотримання норм утримання.

Крім того, Лубінець додав, що працівники ТЦК масово порушували правила, прикриваючи свої обличчя під час мобілізаційних заходів. За його словами, такі випадки часто зустрічалися торік. На його думку, військові ТЦК робили це, щоб унеможливити їхню ідентифікацію під час правопорушень.

Також неодноразово фіксувались затримання громадян працівниками ТЦК без участі представників поліції, а їхні бодікамери, які обов’язкові під час оповіщення, "не працювали, або були відсутні". Однак записи під проведення мобілізаційних заходів мають зберігатися щонайменше пів року.

"Точно не всі групи оповіщення мають бодікамери. Бо коли ми розбираємось щодо випадків, ви одразу запитуємо, чи були бодікамери. Чомусь, як правило, бодікамери або не працювали, або були відсутні", – розповів уповноважений з прав людини.

Аби покращити ситуацію, Лубінець радить цифровізувати перевірки, переглянути кадрову політику та залучати співробітників із відповідною підготовкою, щоб забезпечити дотримання прав людини. Крім того,громадяни, яких мобілізували, повинні мати змогу спілкуватися з рідними та отримувати правову допомогу під час перебування в ТЦК.

Під час свого виступу Лубінець також заявив, що жоден військовий командир не підтримав жорстку мобілізацію, оскільки їм потрібні військові, які мають бажання та мотивацію захищати свою країну.

"Я дуже часто спілкуюся з командувачами військових частин, які прямо на передовій, які воюють. Я скажу відтверто, коли я задаю питання "Яке ваше відношення до нинішніх процесів мобілізації" — жоден не сказав, що вони підтримують", — зауважив він.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час спілкування з журналістами похвалив ТЦК за роботу, оскільки вони надають для армії 90% особового складу.

До цього голова Національної поліції Іван Вигівський розповідав, що робота з ТЦК негативно впливає на імідж правоохоронців