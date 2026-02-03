У Нацполіції вважають, що робота з ТЦК негативно впливає на імідж правоохоронців

Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський. Та пояснив, чому українці "мінімально" довіряють представникам ТЦК.

Вигівський в інтерв'ю "Цензор.нет" заявив, що протягом 2022-2026-го років значно зріс опір громадян діям ТЦК — від п'яти інцидентів на початку до 351 минулого року. Під час інтерв'ю він уточнив, що після повномасштабного вторгнення поліція зафіксувала 526 фактів опору. Найбільше — 59 — у Харківській області, а найменше — один — у Херсонській.

Голова Нацполіції пояснив, що опір пояснюється небажанням більшості йти до війська: "Ми теж здійснюємо оповіщення з ТЦК і СП, і це дуже негативно впливає на імідж Національної поліції".

Іван Вигівський вважає, що співпраця із ТЦК негативно впливає на Нацполіцію

Журналіст нагадав про слова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко, який раніше зазначав, що ТЦК можуть це робити і без Нацполіції, адже мають на це відповідні права.

Відео дня

І Вигівський це підтвердив.

"Звісно, ТКЦ та СП можуть робити оповіщення і без працівників Нацполу. Залучення поліції до оповіщення передбачено законом "Про мобілізацію" 2023 року. Якщо представники ТЦК і СП ходять самі, а людина не реагує, то офіційно затримати її може тільки поліція в рамках статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - пояснив він.

Голова Нацполіції розповів, що є і інший бік "співпраці" ТЦК та Нацполіції, адже правоохоронці документують факти корупції в ТЦК і СП, коли за гроші відпускають ту категорію осіб, які підпадають під мобілізацію: "Суспільство про це теж знає. Тому вони мінімально довіряють ТЦК і СП, і одразу негативно сприймають ситуацію, навіть коли людину зупиняють, щоб перевірити документи", - зауважив Вигівський.

Він також повідомив, що коли з'являється інформація про силові затримання громадян ТЦК та Нацполіцією і надходять скарги на поліцейських, то проводяться службові розслідування і такими фактами займається Державне бюро розслідувань.

"Дуже часто такі факти не підтверджуються. А якщо підтверджуються і йдеться про порушення норм при затриманні, то поліцейського притягують до дисциплінарної відповідальності. Якщо ж ійдеться про тілесні ушкодження, то розслідування проводить Державне бюро розслідувань", - пояснив Вигівський.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці викрили посадовця територіального центру комплектування, якого підозрюють у жорстокому поводженні з військовозобов’язаними.

Також Фокус писав, що в Одесі працівники районного центру комплектування та член громадської організації силоміць посадили чоловіка в автобус і близько години возили містом, а також вимагали від нього гроші.