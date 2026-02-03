У Нацполіції вважають, що робота з ТЦК негативно впливає на імідж правоохоронців
Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський. Та пояснив, чому українці "мінімально" довіряють представникам ТЦК.
Вигівський в інтерв'ю "Цензор.нет" заявив, що протягом 2022-2026-го років значно зріс опір громадян діям ТЦК — від п'яти інцидентів на початку до 351 минулого року. Під час інтерв'ю він уточнив, що після повномасштабного вторгнення поліція зафіксувала 526 фактів опору. Найбільше — 59 — у Харківській області, а найменше — один — у Херсонській.
Голова Нацполіції пояснив, що опір пояснюється небажанням більшості йти до війська: "Ми теж здійснюємо оповіщення з ТЦК і СП, і це дуже негативно впливає на імідж Національної поліції".
Журналіст нагадав про слова міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко, який раніше зазначав, що ТЦК можуть це робити і без Нацполіції, адже мають на це відповідні права.
І Вигівський це підтвердив.
"Звісно, ТКЦ та СП можуть робити оповіщення і без працівників Нацполу. Залучення поліції до оповіщення передбачено законом "Про мобілізацію" 2023 року. Якщо представники ТЦК і СП ходять самі, а людина не реагує, то офіційно затримати її може тільки поліція в рамках статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - пояснив він.
Голова Нацполіції розповів, що є і інший бік "співпраці" ТЦК та Нацполіції, адже правоохоронці документують факти корупції в ТЦК і СП, коли за гроші відпускають ту категорію осіб, які підпадають під мобілізацію: "Суспільство про це теж знає. Тому вони мінімально довіряють ТЦК і СП, і одразу негативно сприймають ситуацію, навіть коли людину зупиняють, щоб перевірити документи", - зауважив Вигівський.
Він також повідомив, що коли з'являється інформація про силові затримання громадян ТЦК та Нацполіцією і надходять скарги на поліцейських, то проводяться службові розслідування і такими фактами займається Державне бюро розслідувань.
"Дуже часто такі факти не підтверджуються. А якщо підтверджуються і йдеться про порушення норм при затриманні, то поліцейського притягують до дисциплінарної відповідальності. Якщо ж ійдеться про тілесні ушкодження, то розслідування проводить Державне бюро розслідувань", - пояснив Вигівський.
Нагадаємо, у Київській області правоохоронці викрили посадовця територіального центру комплектування, якого підозрюють у жорстокому поводженні з військовозобов’язаними.
Також Фокус писав, що в Одесі працівники районного центру комплектування та член громадської організації силоміць посадили чоловіка в автобус і близько години возили містом, а також вимагали від нього гроші.