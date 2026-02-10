"Бусификация" никуда не исчезнет: нардеп назвал реальный запас мобилизационного ресурса в Украине

Президент Владимир Зеленский впервые открыто признал проблему так называемой "бусификации", и поручил новоназначенному министру обороны Михаилу Федорову решить этот вопрос. По мнению, народного депутата Руслана Горбенко, от призыва общество "никуда не денется", а мобилизационного ресурса в Украине может хватить лишь на полтора года.

В частности, в комментарии изданию "Телеграф" нардеп от "Слуги народа", а также член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко рассказал, что ситуация с мобилизацией стала критической еще в начале 2024 года, но долгое время оставалась без внимания власти из-за непопулярности темы.

По его мнению, в Украине годами мобилизационная политика проводилась бессистемно, и это в итоге привело к накоплению серьезных проблем. В частности, он назвал постановление правительства, разрешившее выезд молодых мужчин 18-22 лет за границу, одной из ключевых ошибок. Из-за этого мобилизационный ресурс страны для этой категории ограничен примерно полутора годами для тех, кто еще не выехал.

"Здесь давайте также откровенно: а кто общался с военными? Кто услышал, или хотел услышать их мнение? Постановление Кабмина начало действовать с августа 2025 года, то есть мы понимаем, что у нас мобресурса осталось на полтора года. Это мы говорим о молодых людях, которые еще не выехали", — отметил он.

Также депутат уточнил, что реальное количество молодых людей, которые покинули страну, значительно меньше, чем сообщают в медиа — примерно 40-60 тысяч. При этом те, кто остался, могут принимать решение о выезде ближе к 23 годам.

"Те, кто для себя решил уехать, в 18 лет точно не будет собираться, но ближе к наступлению 23 лет, я думаю, соответствующие решения семей или этих ребят будут сделаны", — пояснил нардеп.

Еще одной проблемой он назвал недостаточную политическую поддержку непопулярных законопроектов в отношении военных в Верховной Раде.

"Когда представители Генштаба, Главком, приходят в зал Верховной Рады с предложением, требованием, просьбой поддержать непопулярные законопроекты, тогда, в принципе, в зале можно получить политически-волевое решение по поддержке военных. А когда только было сказано, условно, что в стенах Верховной Рады обсуждается вопрос ареста имущества и банковских счетов ребят, которые пошли в СЗЧ, то ко мне в Facebook полезли с угрозами: "Будем искать и еще посмотрим, кто у кого и что арестует"", — привел пример ситуации Горбенко.

Он добавил, что "бусификация" является лишь одним из инструментов пополнения мобилизационного ресурса, и по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, лишь 2-3% случаев связаны с нарушениями, тогда как остальные военные действуют в рамках закона. По мнению депутата, основная проблема заключается в отсутствии системной государственной политики по подготовке и проведению мобилизации, и одного поручения президента для ее решения будет недостаточно.

"Скорее, у кого-то нет желания защищать Родину, кто-то боится. Причину каждый может для себя найти. Но не сделана системная государственная политика по подготовке и продолжению мобилизации. И единственной просьбы-приказа к господину Федорову от президента Зеленского, откровенно говоря, будет ли достаточно?", — уточнил политик.

Кроме того, что полностью избежать так называемой "бусификации" обществу не удастся, ведь речь идет о выполнении закона. По его словам, если человек нарушает закон и его останавливают правоохранители, его в любом случае сопровождают в ТЦК, воинскую часть или подразделение Нацполиции, и способ доставки не меняет сути процедуры.

В то же время Руслан Горбенко отметил, что проблему мобилизации нужно решать системно, с привлечением экспертов. По его мнению, министр обороны Михаил Федоров может предложить президенту Владимиру Зеленскому комплексные решения, в частности по поощрению к службе.

Среди возможных шагов депутат назвал более активное привлечение иностранцев. Он считает целесообразным создать государственную систему рекрутинга на базе украинских консульств, которая бы мотивировала граждан других стран вступать в ряды ВСУ. Более того, депутат убежден, что Украине не стоит полагаться только на будущие гарантии безопасности, а уже сейчас сотрудничать со странами, которые также находятся под угрозой военных интервенций, в частности государствами Балтии, Тайванем и Казахстаном.

По его словам, такие решения нужно принимать уже сейчас и планировать минимум на два года вперед, ведь без достаточного мобилизационного ресурса, в том числе иностранного, стратегическое планирование войны усложняется.

До этого Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что представители территориальных центров комплектования не имеют права удерживать граждан, ограничивать их свободу передвижения или изымать личные вещи.

Кроме этого, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что в Украине количество военных, находящихся на тыловых должностях, в разы превышает количество бойцов, которые задействованы в выполнении боевых задач и получают за это соответствующие выплаты и доплаты.