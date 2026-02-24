Не залежить від Starlink: Зеленський розкрив деталі контрнаступу ЗСУ на півдні

За словами президента України, наступ ЗСУ на півдні планувався ще до відключення росіянам супутникового зв'язку Starlink.

Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні із журналістами, розповів деякі деталі контрнаступу ЗСУ на півдні. Він заявив, що наступ ЗСУ на півдні планувався ще до відключення росіянам супутникового зв'язку Starlink, повідомляє Новини.LIVE.

За словами президента, ці події не пов'язані між собою.

"Давайте розглянемо це крок за кроком. Рішення щодо Starlink безумовно позитивне і буде корисним. Але водночас хочу подякувати нашим військовим — операція на півдні, де було звільнено (400 кв. км території — ред.), почалася ще за місяць до рішення щодо Starlink. Тобто, це дві незалежні речі, але обидві слід оцінювати позитивно", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, угруповання Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ розпочали операцію на півдні України. Наразі зоною проведення відповідних заходів є Олександрівський напрямок, що розташований у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Сили оборони звільнили понад 300 кв. км. Відновлення контролю відбулося на Гуляйпільському та сусідніх напрямках у Запорізькій області.