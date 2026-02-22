ЗСУ проводять наступ на півдні: в ДШВ розповіли про ключові задачі операції (фото)

Угруповання Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ розпочали операцію на півдні України. Наразі зоною проведення відповідних заходів є Олександрівський напрямок, що розташований у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Головними завданнями є зрив планів РФ щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгром сил противника та їх витіснення за адмінмежі Дніпропетровської області. Про це йдеться у заяві командування ДШВ ЗСУ.

"Незважаючи на активні штурмові дії противника, підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ відбивають усі атаки та успішно проводять наступальні дії. Загалом ситуацію можна охарактеризувати, як дуже динамічну", — вказують військові.

Вони додають, що війська РФ намагаються втриматися на позиціях, використовуючи всі наявні ресурси людські та технічні ресурси. Водночас підрозділи ДШВ виконуть поставлені завдання і "крок за кроком звільняють рідну землю".

"З початком операції, угрупованням ДШВ разом із суміжними підрозділами відновлено контроль над територією понад 300 кв. км., (зачищено від ДРГ противника) над восьми населеними пунктами. Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно", — констатують українські військові.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Сили оборони звільнили понад 300 кв. км. Відновлення контролю відбулося на Гуляйпільському та сусідніх напрямках у Запорізькій області.

Згодом стало відомо, як Україні перемогти у війні проти РФ. Західні ЗМІ переконані, що Києву слід провести додаткову мобілізацію в 250 тисяч військових і сутєєво посилити постачання озброєнь.