Мобілізація ще 250 тисяч і посилення постачань: як Україні перемогти у війні проти РФ, — ЗМІ

Україна кількісно поступається армії РФ на більшості ділянок фронту та потребує значно більшої кількості піхоти й озброєння для зміни ходу війни. Експерти переконані, що Росія здатна підтримувати нинішній темп виснажливих бойових дій щонайменше ще рік.

Водночас за майже чотири роки повномасштабної війни, Москва досягла незначних, але стабільних просувань. Вона намагається взяти під контроль території у Донецькій та Запорізькій областях і наближається до захоплення стратегічних позицій у так званому "фортифікаційному поясі" на сході України, пише видання The Times.

В тексті матеріалу йдеться, що Сили оборони відчувають дефіцит особового складу й техніки, тоді як захоплення нових територій дає РФ логістичні переваги та додаткові позиції для наступу. Виходячи з цього, Кремль посилює переговорні позиції та тисне на Київ.

Українські військові визнають, що РФ має перевагу в авіації, керованих авіабомбах і тактичних ракетах. Водночас темп російського просування залишається повільним — у середньому близько 70 метрів на день на окремих напрямках, що супроводжується значними втратами.

"Москва застосовує стратегію виснаження, жертвуючи великою кількістю піхоти в обмін на поступове просування. За даними аналітичних центрів, загальні втрати РФ з 2022 року перевищили мільйон осіб, тоді як Україна втратила близько 600 тисяч", — йдеться в матеріалі.

Попри це, Росія має ширший мобілізаційний ресурс і залучає фінансові стимули для набору контрактників. Крім того, вона отримує підтримку з-за кордону, зокрема від Північної Кореї, а також вербує іноземців із різних країн.

"Україна намагається компенсувати нестачу живої сили розвитком безпілотних систем, але військові наголошують на потребі більшої кількості піхоти та операторів дронів. Західні експерти оцінюють додаткову потребу щонайменше у 250 тисячах військових і суттєвому посиленні озброєння", — вказують автори статті.

Попри непросту ситуацію, Європейський парламент схвалив новий фінансовий пакет для України, значна частина якого піде на військові закупівлі. Критика на адресу Заходу за повільність у наданні далекобійних систем, здатних уражати цілі вглиб території Росії, також є обґрунтованою.

"Переговорний процес за посередництва США триває, однак прогрес мінімальний. Київ допускає можливість компромісів, зокрема створення демілітаризованої зони на сході, тоді як Москвазберігає максималістську позицію. Аналітики сходяться на думці, що вирішальним фактором може стати економічний тиск на Росію — посилення санкцій проти нафтогазового сектору та скорочення доходів від експорту енергоносіїв. Лише поєднання фінансового тиску та високих військових втрат може змусити Кремль серйозно розглядати припинення вогню", — резюмуться в матеріалі.

