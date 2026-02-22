Мобилизация еще 250 тысяч и усиление поставок: как Украине победить в войне против РФ, — СМИ

Украина количественно уступает армии РФ на большинстве участков фронта и нуждается в значительно большем количестве пехоты и вооружения для изменения хода войны. Эксперты убеждены, что Россия способна поддерживать нынешний темп изнурительных боевых действий как минимум еще год.

В то же время за почти четыре года полномасштабной войны, Москва достигла незначительных, но стабильных продвижений. Она пытается взять под контроль территории в Донецкой и Запорожской областях и приближается к захвату стратегических позиций в так называемом "фортификационном поясе" на востоке Украины, пишет издание The Times.

В тексте материала говорится, что Силы обороны испытывают дефицит личного состава и техники, тогда как захват новых территорий дает РФ логистические преимущества и дополнительные позиции для наступления. Исходя из этого, Кремль усиливает переговорные позиции и давит на Киев.

Украинские военные признают, что РФ имеет преимущество в авиации, управляемых авиабомбах и тактических ракетах. В то же время темп российского продвижения остается медленным — в среднем около 70 метров в день на отдельных направлениях, что сопровождается значительными потерями.

"Москва применяет стратегию истощения, жертвуя большим количеством пехоты в обмен на постепенное продвижение. По данным аналитических центров, общие потери РФ с 2022 года превысили миллион человек, тогда как Украина потеряла около 600 тысяч", — говорится в материале.

Несмотря на это, Россия имеет более широкий мобилизационный ресурс и привлекает финансовые стимулы для набора контрактников. Кроме того, она получает поддержку из-за рубежа, в частности от Северной Кореи, а также вербует иностранцев из разных стран.

"Украина пытается компенсировать недостаток живой силы развитием беспилотных систем, но военные отмечают необходимость большего количества пехоты и операторов дронов. Западные эксперты оценивают дополнительную потребность как минимум в 250 тысячах военных и существенном усилении вооружения", — указывают авторы статьи.

Несмотря на непростую ситуацию, Европейский парламент одобрил новый финансовый пакет для Украины, значительная часть которого пойдет на военные закупки. Критика в адрес Запада за медлительность в предоставлении дальнобойных систем, способных поражать цели вглубь территории России, также является обоснованной.

"Переговорный процесс при посредничестве США продолжается, однако прогресс минимальный. Киев допускает возможность компромиссов, в частности создание демилитаризованной зоны на востоке, тогда как Москва сохраняет максималистскую позицию. Аналитики сходятся во мнении, что решающим фактором может стать экономическое давление на Россию — усиление санкций против нефтегазового сектора и сокращение доходов от экспорта энергоносителей. Только сочетание финансового давления и высоких военных потерь может заставить Кремль серьезно рассматривать прекращение огня", — резюмируются в материале.

