ВСУ проводят наступление на юге: в ДШВ рассказали о ключевых задачах операции (фото)

Группировки Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ начали операцию на юге Украины. Сейчас зоной проведения соответствующих мероприятий является Александровское направление, расположенное в Запорожской и Днепропетровской областях.

Главными задачами являются срыв планов РФ по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, разгром сил противника и их вытеснение за админграницы Днепропетровской области. Об этом говорится в заявлении командования ДШВ ВСУ.

"Несмотря на активные штурмовые действия противника, подразделения группировки Десантно-штурмовых войск отражают все атаки и успешно проводят наступательные действия. В целом ситуацию можно охарактеризовать, как очень динамичную", — указывают военные.

Они добавляют, что войска РФ пытаются удержаться на позициях, используя все имеющиеся ресурсы человеческие и технические ресурсы. В то же время подразделения ДШВ выполнят поставленные задачи и "шаг за шагом освобождают родную землю".

"С началом операции, группировкой ДШВ вместе со смежными подразделениями восстановлен контроль над территорией более 300 кв. км., (зачищено от ДРГ противника) над восемью населенными пунктами. Пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно", — констатируют украинские военные.

Ранее Фокус сообщал о том, что Силы обороны освободили более 300 кв. км. Восстановление контроля произошло на Гуляйпольском и соседних направлениях в Запорожской области.

