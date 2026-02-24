Зеленский признал проблему с ТЦК: россияне и ИИ сделали слово максимально токсичным

Президент Владимир Зеленский признал, что в Украине есть проблема с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. В то же время он считает масштаб проблемы преувеличенным.

По его словам, Россия умышленно раздувает проблему мобилизации. Об этом президент сказал в интервью Financial Times.

Глава государства отмечает, что россияне приложили немало усилий, чтобы военные ТЦК воспринимались максимально токсично.

Он пояснил, что понимает существующую проблему с мобилизацией в Украине, однако вокруг этой темы также много фейков и дезинформации.

"Действительно, у нас есть много вызовов с ТЦК, но также есть много дезинформации, много ИИ. Россия сделала это специально, чтобы максимально показывать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не является чистой правдой", — сказал Зеленский.

В то же время он рассказал, что Министерство обороны получило поручение об изменениях в мобилизации. В частности предполагается введение технологических подходов. Обучение должно быть более базовым и эффективным.

Кроме этого, речь идет о необходимости использования технологий, а не людей там, где это возможно.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что наступление ВСУ на юге планировалось еще до отключения россиянам спутниковой связи Starlink.

Также украинский президент раскритиковал идею временного прекращения огня и подчеркнул, что любое прекращение боевых действий без надежных гарантий безопасности западных партнеров Россия использует для того, чтобы восстановить свои силы для нового наступления.

Напомним, в опубликованном 21 февраля интервью народный депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что насилие во время мобилизации нельзя списывать на российскую пропаганду. По его словам, недопустимым является как насилие в отношении власти, так и нарушение прав людей при мобилизации.

Ранее член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский сообщил, что в Украине могут внести изменения в подход к мобилизации, чтобы уменьшить количество конфликтных ситуаций с работниками ТЦК. При этом ограничения для тех, кто уклоняется от мобилизации, могут стать более жесткими.