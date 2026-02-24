В Кривом Роге произошла стрельба с участием ТЦК: военнослужащего подрезали ножом, — соцсети (видео)

Вечером 24 февраля в Кривом Роге произошла стрельба с участием двух мужчин и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, в результате которой пострадали и гражданские, и военные.

Инцидент произошел в Покровском районе города, пишет местный телеграм-канал "СВОИ. Кривой Рог".

"В Покровском районе произошла драка с участием двух мужчин (отца и сына) и военнослужащих ТЦК", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, парня призывного возраста пытались погрузить в бус, в результате чего началась потасовка. Вместе с парнем был его отец.

В определенный момент во время схватки раздался выстрел, после чего один из участников конфликта упал.

Как пишут в соцсетях, от выстрела пострадал именно отец военнообязанного. Кроме того, ножевое ранение получил военнослужащий ТЦК. Они оба без сознания находятся в больнице.

Відео дня

В одном из местных телеграм-каналов отмечают, что мужчина, в которого выстрелили, вероятно, погиб на месте.

На момент публикации материала ни Криворожский районный ТЦК и СП, ни Днепропетровский областной ТЦК и СП не комментировали информацию о стрельбе и поножовщине в Покровском районе города.

Напомним, 24 февраля Владимир Зеленский признал, что в Украине есть проблема с ТЦК и СП, хотя он и считает масштаб проблемы преувеличенным.

Фокус также писал о том, что в Днепре сотрудникам ТЦК, которые забрызгали водителя маршрутки газом, выдвинули подозрение в хулиганстве.