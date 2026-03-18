На Волыни толпа напала на группу оповещения ТЦК: что известно (видео)

Жители села Горяновка Луцкого района Волынской области заблокировали автомобиль с военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проведения мероприятий по оповещению.

Люди заблокировали внедорожник и даже попытались вытащить одного из военнослужащих, а также повредили лобовое стекло. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Типичный Луцк".

На записи видно, как одна из женщин кричит группе оповещения "Выбирайте, кого хотите, давайте, выбирайте". Водитель ей отвечает, что военнослужащие действуют в рамках украинского законодательства, однако это еще больше злит толпу, которая возмущается их действиями.

Спикер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук подтвердила инцидент в комментарии ZAXID.NET.

Она уточнила, что инцидент произошел задолго до того, как кадры появились в сети. Он имел место 6 марта около 15:30.

По ее словам, группа оповещения ТЦК и СП вместе с полицейским двигалась по служебному автомобилю вблизи Горяновки, когда их начал преследовать автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. Впоследствии к последним присоединились еще трое мотоциклистов.

"Один из мотоциклистов обогнал служебный транспорт, после чего, держа в руках предмет, похожий на кирпич, начал двигаться навстречу. В связи с этим автомобиль ТЦК был вынужден остановиться. Для выяснения обстоятельств к гражданским вышел полицейский", — поделилась подробностями Кравчук.

Позже к присутствующим подоспели еще оеоло 10 человек. Люди вели себя агрессивно, пытались открыть дверь авто и силой вытащить военнослужащих.

Уже когда машина отъезжала, один из участников конфликта запустил по ней деревянный предмет, повредив заднее крыло и окно. Никто из военных не пострадал.

В областной полиции заявили, что никаких обращений по этому факту к правоохранителям не поступало.

