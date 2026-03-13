Под Полтавой задержали 8 мужчин, напавших на военнослужащих ТЦК: что известно

В Полтавской области группа мужчин напала на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки и полицейских. В результате инцидента несколько военных и правоохранителей получили химические ожоги, а восемь участников нападения задержали.

Инцидент произошел около 11 часов 13 марта в районе населенного пункта Нижние Мельницы на Полтавщине, сообщила пресс-служба Полтавского областного ТЦК и СП в пятницу, 13 марта. По информации военных, группа лиц численностью до двадцати человек пыталась помешать работе группы оповещения, в состав которой входили военнослужащие ТЦК и полицейские.

"В частности был применен слезоточивый газ, в результате чего трое военных и трое полицейских получили поражения в виде химических ожогов. С целью прекращения противоправных действия на место происшествия оперативно прибыли дополнительные экипажи национальной полиции", — отметили в ТЦК.

Правоохранители задержали восьмерых мужчин, участвовавших в препятствовании работе группы оповещения. По предварительным данным, шестеро из задержанных подлежат мобилизации. Сейчас они проходят военно-врачебную комиссию.

"Подчеркиваем, что группы оповещения проводят мобилизационные мероприятия с целью комплектования Сил обороны Украины. Препятствование их деятельности является противоправными действиями, а следствием — снижение обороноспособности Украины", — подытожили ТЦК.

Напомним, что в парламенте зарегистрировали законопроект, который предусматривает запрет силовой доставки граждан в ТЦК. Инициатива имеет целью установить четкие правовые гарантии при проверке военно-учетных документов и вручения повесток. Также она должна ограничить применение физической силы во время мобилизационных мероприятий.

Ранее мы также информировали, что в некоторых регионах Украины власти вводят новые механизмы оповещения военнообязанных. Например, в Виннице создали более 30 мобильных групп, в состав которых входят представители ТЦК, полиции и местной власти. Они занимаются адресным вручением повесток.