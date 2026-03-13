Під Полтавою затримали 8 чоловіків, що напали на військовослужбовців ТЦК: що відомо

У Полтавській області група чоловіків напала на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки і поліцейських. Унаслідок інциденту кілька військових та правоохоронців отримали хімічні опіки, а вісьмох учасників нападу затримали.

Інцидент стався близько 11-ї години 13 березня в районі населеного пункту Нижні Млини на Полтавщині, повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП у п'ятницю, 13 березня. За інформацією військових, група осіб чисельністю до двадцяти людей намагалася перешкодити роботі групи оповіщення, до складу якої входили військовослужбовці ТЦК та поліцейські.

"Зокрема було застосовано сльозогінний газ, внаслідок чого троє військових і троє поліцейських зазнали уражень у вигляді хімічних опіків. З метою припинення протиправних дії на місце події оперативно прибули додаткові екіпажі національної поліції", — зазначили в ТЦК.

Правоохоронці затримали вісьмох чоловіків, що брали участь у перешкоджанні роботі групи оповіщення. За попередніми даними, шестеро із затриманих підлягають мобілізації. Наразі вони проходять військово-лікарську комісію.

"Наголошуємо, що групи оповіщення проводять мобілізаційні заходи з метою комплектування Сил оборони України. Перешкоджання їх діяльності є протиправними діями, а наслідком — зниження обороноздатності України", — підсумували ТЦК.

Нагадаємо, що в парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає заборону силового доставлення громадян до ТЦК. Ініціатива має на меті встановити чіткі правові гарантії під час перевірки військово-облікових документів та вручення повісток. Також вона повинна обмежити застосування фізичної сили під час мобілізаційних заходів.

Раніше ми також інформували, що у деяких регіонах України влада запроваджує нові механізми оповіщення військовозобов’язаних. Наприклад, у Вінниці створили понад 30 мобільних груп, до складу яких входять представники ТЦК, поліції та місцевої влади. Вони займаються адресним врученням повісток.