В Раді хочуть заборонити ТЦК затримувати громадян силою: деталі законопроєкту

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує прямо заборонити представникам ТЦК силою доставляти громадян до територіальних центрів комплектування. Документ передбачає, що виклик до ТЦК має здійснюватися лише через вручення повістки або її направлення рекомендованим листом.

Автор законопроєкту, народний депутат Сергій Гривко, пропонує врегулювати процедури перевірки військово-облікових документів та вручення повісток, повідомляється у пояснювальній записці до законопроєкту про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", оприлюдненій на сайті ВР 13 березня.

За задумом ініціативи, виклик громадян до територіальних центрів комплектування має здійснюватися виключно офіційним шляхом — через особисте вручення повістки або її надсилання рекомендованим листом.

"Отже, представники ТЦК не мають права затримувати громадян і тим паче примусово доправляти їх до територіальних центрів комплектування. Повноваження проводити адміністративне затримання та примусово доправляти громадянина до ТЦК мають лише працівники поліції. Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов`язаних, такого права не мають", — зазначається у законопроєкті.

Згідно з документом, право на адміністративне затримання та примусове доставлення громадян мають лише працівники поліції і лише у випадках, передбачених законодавством. При цьому законопроєкт пропонує встановити пряму заборону на звернення до поліції щодо затримання громадян, якщо відсутні протокол або постанова про адміністративне правопорушення.

"Працівники ТЦК можуть ініціювати затримання лише в разі, коли людина перебуває в розшуку за ігнорування повісток, але фізично затримувати і доставляти особу може тільки поліція. Будь-яке самостійне затримання представниками ТЦК є незаконним", — вказано у законопроєкті.

У пояснювальній записці зазначається, що необхідність таких змін виникла через численні конфліктні ситуації та судові спори, пов’язані з мобілізаційними процедурами. Автор законопроєкту вважає, що чітке врегулювання цих питань допоможе усунути правові колізії, зменшити кількість конфліктів і підвищити ефективність мобілізаційних заходів.

Також законопроєкт визначає: "заборону необґрунтованого застосування представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також поліцейськими фізичної сили та спеціальних засобів".

Нагадаємо, що у Вінниці запровадили систему мобільних груп для вручення повісток безпосередньо за місцем проживання. До їх складу входять представники ТЦК, поліції, органів місцевого самоврядування та житлових структур. У разі відмови громадянина отримати документ або його відсутності вдома складається спеціальний акт.

Раніше ми також інформували, що у Київській області увагу привернула декларація одного з працівників ТЦК. Він задекларував золоті злитки на суму близько 7,7 млн грн, а також значні готівкові заощадження у доларах та євро. У центрі комплектування зазначили, що більшу частину дорогоцінного металу було придбано ще до початку служби.