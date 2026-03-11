У Вінниці створили мобільні групи оповіщення: ОСББ та ТЦК вручатимуть повістки в квартирах

У Вінниці було створено мобільні групи оповіщення, які будуть займатися адресним врученням повісток щодо необхідності з'явитися до ТЦК. У міському ТЦК пояснюють, що у такий спосіб можна буде зробити процес чітким та організованим.

Загалом було створено понад 30 мобільних груп. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Моргунов.

Планується, що до мобільних груп крім військовослужбовців ТЦК та поліції залучатимуть також представників місцевої влади.

Водночас те, хто саме входитиме до мобільних груп оповіщення залежатиме від типу жилої забудови:

Старостинські округи (3 групи) — до складу входитимуть представник старостату, фахівець департаменту цивільного захисту міської ради та, за згодою, представники поліції та ТЦК;

Приватний сектор міста (20 груп) — кожна група включає представника квартального комітету, працівників поліції та ТЦК;

Відео дня

Багатоквартирні будинки з управляючими компаніями (7 груп) — представник управляючої компанії разом з поліцією та ТЦК;

Багатоквартирні будинки з ОСББ (1 група) — представник відділу по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, представник ОСББ та поліція з ТЦК.

Якщо вас не буде вдома, буде складено акт

Мобільні групи вручатимуть повістки особисто. Однак, якщо громадянин відмовився її отримувати, відсутній вдома або повістку не вдалося вручити через інші причини, то представники групи складатимуть відповідний акт. Також про це буде повідомлено керівництву.

Ще один спосіб повідомлення про необхідність з'явитися до ТЦК — оповіщення через пошту. Планується, що департамент цивільного захисту міськради забезпечуватиме розсилку рекомендованих листів із підтвердженням вручення.

"Мета нової системи — зробити процес прозорим і ефективним, щоб жоден громадянин не залишився поза увагою. Водночас це дозволяє дотримуватися всіх законодавчих норм та безпеки громадян під час мобілізації", — зазначили в міськраді.

Раніше Фокус пояснював, що від час воєнного стану та загальної мобілізації, що продовжують діяти в Україні, військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, які мають деякі відмінності.

Нагадаємо, що журналіст Юрій Бутусов заявив, що головні проблеми мобілізації в Україні полягають не лише у "бусифікації", а й у тому, що система розбита на "кілька безвідповідальних фрагментів".

Нагадаємо, 9 березня "Український соціологічний портал" повідомив, що 85% українців віднесли блогерів до "ухилянтів".

8 березня "24 Канал" пояснив, що розшук ТЦК має термін придатності: коли він втрачає юридичну силу.