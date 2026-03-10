"Друшляк, а не мобілізація": проблема з призовом полягає не лише у "бусифікації", — Бутусов

Військовослужбовець та журналіст Юрій Бутусов назвав головні проблеми мобілізації в Україні. Проблема не лише у "бусифікації", а й у тому, що система розбита на "кілька безвідповідальних фрагментів".

Проблема також у тому, яким є ставлення до людини, яку примусово або добровільно мобілізують на військову службу. Про це Юрій Бутусов розповів 9 березня в етері "Радіо Свобода".

"У нас є ТЦК, які входять не до складу Міністерства оборони, а до складу Сухопутних військ ЗСУ. Ці ТЦК виконують разом із поліцією план з набору людей. Це завжди оголошується керівництвом країни: приблизно 30-35 тисяч людей на місяць", — зазначив військовий.

Після цього ТЦК мають передати ці 30-35 тисяч у навчальний центр. Однак після того, як ця структура зібрала людей та доповіла, далі відповідальність вже переймає інша структура — навчальний центр.

Відео дня

"Потім, коли вони переміщуються з ТЦК в навчальний центр, виявляється, що їх вже не 35, а десь 25. Потім проходить два місяці БЗВП (базова загальновійськова підготовка — ред.) і треба людей передавати у військові частини. І раптом виявляється, що їх вже не 25, а 15", — розповів Бутусов.

Коли ж діло доходить вже до військових частин, то з'ясовується, що людей до військової служби насправді ще менше. Саме у цьому, на думку військового, полягає головна проблема мобілізації в Україні.

"У нас система мобілізації фрагментована, великі втрати людей на всіх ділянках, і немає відповідального за результат однієї структури, яка відповідає за те — не просто за те, що людину десь хтось зловив на вулиці — а за те, що людина доставляється на поповнення в бойову частину, бойовий підрозділ", — наголосив військовий.

На запитання ведучої, куди у цьому ланцюжку може зникнути мобілізована людина, і чи це СЗЧ, Бутусов пояснив, що на це є різні причини. Передусім — те, що людина, яку "схопили" на вулиці, перебуває у серйозному стресі і не має мотивації до служби.

"Вона знаходиться в стресі, вона не розуміє, що з нею буде. Вона згадує і дивиться всі якісь жахи, які є тільки в інтернеті. Вона вже не вмотивована, тому що з людиною в ТЦК спілкується тільки ТЦК, завдання якого — швидко оформити й "до побачення" автобусом в навчальну частину", — зазначив Бутусов.

У більшості навчальних центрів підхід, за його словами, такий самий: виконати план та зробити доповідь. Тому "ніхто не бігає навколо людини" і не працює з нею.

За словами Бутусова, завдання міністра оборони Михайла Федорова змінити підхід, усунувши безвідповідальність на усіх ланках. В іншому випадку — "людей не вистачить ніколи".

"Так не можна будувати мобілізаційну роботу. Це друшляк, а не система", — зазначив військовий.

Нагадаємо, 9 березня "Український соціологічний портал" повідомив, що 85% українців віднесли блогерів до "ухилянтів".

8 березня "24 Канал" пояснив, що розшук ТЦК має термін придатності: коли він втрачає юридичну силу.