"Дуршлаг, а не мобилизация": проблема с призывом заключается не только в "бусификации", — Бутусов

Военнослужащий и журналист Юрий Бутусов назвал главные проблемы мобилизации в Украине. Проблема не только в "бусификации", но и в том, что система разбита на "несколько безответственных фрагментов".

Проблема также в том, каково отношение к человеку, которого принудительно или добровольно мобилизуют на военную службу. Об этом Юрий Бутусов рассказал 9 марта в эфире "Радио Свобода".

"У нас есть ТЦК, которые входят не в состав Министерства обороны, а в состав Сухопутных войск ВСУ. Эти ТЦК выполняют вместе с полицией план по набору людей. Это всегда объявляется руководством страны: примерно 30-35 тысяч человек в месяц", — отметил военный.

После этого ТЦК должны передать эти 30-35 тысяч в учебный центр. Однако после того, как эта структура собрала людей и доложила, дальше ответственность уже перенимает другая структура — учебный центр.

"Потом, когда они перемещаются из ТЦК в учебный центр, оказывается, что их уже не 35, а где-то 25. Потом проходит два месяца БОВП (базовая общевойсковая подготовка — ред.) и надо людей передавать в воинские части. И вдруг оказывается, что их уже не 25, а 15", — рассказал Бутусов.

Когда же дело доходит уже до воинских частей, то выясняется, что людей к военной службе на самом деле еще меньше. Именно в этом, по мнению военного, заключается главная проблема мобилизации в Украине.

"У нас система мобилизации фрагментирована, большие потери людей на всех участках, и нет ответственного за результат одной структуры, которая отвечает за то — не просто за то, что человека где-то кто-то поймал на улице — а за то, что человек доставляется на пополнение в боевую часть, боевое подразделение", — подчеркнул военный.

На вопрос ведущей, куда в этой цепочке может исчезнуть мобилизованный человек, и является ли это СЗЧ, Бутусов объяснил, что на это есть разные причины. Прежде всего — то, что человек, которого "схватили" на улице, находится в серьезном стрессе и не имеет мотивации к службе.

"Она находится в стрессе, она не понимает, что с ней будет. Он вспоминает и смотрит все какие-то ужасы, которые есть только в интернете. Он уже не мотивирован, потому что с человеком в ТЦК общается только ТЦК, задача которого — быстро оформить и "до свидания" автобусом в учебную часть", — отметил Бутусов.

В большинстве учебных центров подход, по его словам, такой же: выполнить план и сделать доклад. Поэтому "никто не бегает вокруг человека" и не работает с ним.

По словам Бутусова, задача министра обороны Михаила Федорова изменить подход, устранив безответственность на всех звеньях. В противном случае — "людей не хватит никогда".

"Так нельзя строить мобилизационную работу. Это дуршлаг, а не система", — отметил военный.

